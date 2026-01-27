Alianza Lima - San Martín: fecha, hora, canal TV y entradas para el partido de la Liga Peruana de Vóley 2026
Íntimas y santas disputarán un duelo que puede cambiar la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todos los detalles de este partidazo por la fecha 4 de la fase 2.
- Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"
- Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: “Esperando la respuesta”
Alianza Lima y San Martín prometen regalarnos un partidazo en la cuarta jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las dirigidas por Facundo Morando y Guilherme Schmitz necesitan un triunfo para no perderle el rastro al líder Universitario de Deportes. Revisa todos los detalles del 'clásico'.
La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición. En aquella ocasión, las santas se llevaron la victoria con un marcador de 3-1.
PUEDES VER: Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley
¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima - San Martín vóley?
El clásico entre Alianza Lima y San Martín se podrá presenciar este domingo 1 de febrero desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:
- Colombia: 5.00 p. m.
- Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Venezuela: 6.00 p. m.
- Chile: 7.00 p. m.
- Paraguay: 7.00 p. m.
- Argentina: 7.00 p. m.
- Uruguay: 7.00 p. m.
- Brasil: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima - San Martín?
Alianza Lima vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y en su propia aplicación. Asimismo, La República Deportes te brindará el punto a punto del encuentro para que no te pierdas ningún detalle.
Entradas para Alianza Lima - San Martín
Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles
- General: 20 soles.
PUEDES VER: Adriano amenaza a estafador que engañó su madre con exuberante monto: 'Te doy 24 horas o verás al diablo bajar a la tierra'
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Así marcha la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley previo a la fecha 4. Íntimas y santas buscan alcanzar al líder Universitario.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|14
|13
|1
|41:11
|38
|2.
|San Martín
|14
|12
|2
|40:16
|36
|3.
|Alianza Lima
|14
|12
|2
|37:12
|35
|4.
|Regatas Lima
|14
|9
|5
|32:23
|23
|5.
|Atlético Atenea
|14
|7
|7
|29:28
|22
|6.
|Deportivo Géminis
|14
|7
|7
|25:25
|20
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|14
|6
|8
|25:31
|19
|8.
|Deportivo Soan
|14
|4
|10
|23:33
|15
|9.
|Rebaza Acosta
|14
|4
|10
|22:34
|13
|10.
|Olva Latino
|14
|4
|10
|17:36
|10