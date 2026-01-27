HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora, canal TV y entradas para el partido de la Liga Peruana de Vóley 2026

Íntimas y santas disputarán un duelo que puede cambiar la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todos los detalles de este partidazo por la fecha 4 de la fase 2.

Alianza Lima y San Martín son escoltas de la 'U' en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Instagram/Alianza Lima
Alianza Lima y San Martín son escoltas de la 'U' en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Instagram/Alianza Lima

Alianza Lima y San Martín prometen regalarnos un partidazo en la cuarta jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las dirigidas por Facundo Morando y Guilherme Schmitz necesitan un triunfo para no perderle el rastro al líder Universitario de Deportes. Revisa todos los detalles del 'clásico'.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición. En aquella ocasión, las santas se llevaron la victoria con un marcador de 3-1.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima - San Martín vóley?

El clásico entre Alianza Lima y San Martín se podrá presenciar este domingo 1 de febrero desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima - San Martín?

Alianza Lima vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y en su propia aplicación. Asimismo, La República Deportes te brindará el punto a punto del encuentro para que no te pierdas ningún detalle.

Entradas para Alianza Lima - San Martín

Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así marcha la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley previo a la fecha 4. Íntimas y santas buscan alcanzar al líder Universitario.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1413141:1138
2.San Martín1412240:1636
3.Alianza Lima1412237:1235
4.Regatas Lima149532:2323
5. Atlético Atenea147729:2822
6.Deportivo Géminis147725:2520
7.Circolo Sportivo Italiano146825:3119
8.Deportivo Soan1441023:3315
9.Rebaza Acosta1441022:3413
10.Olva Latino1441017:3610
