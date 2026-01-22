No cabe duda que la Liga Peruana de Vóley ha ido en ascenso estos últimos años. Como parte de la mejora en el vóley peruano, se vienen evaluando nuevos cambios. Gino Vegas, presidente de la FPV, busca realizar una reestructuración del campeonato, con el fin de reducir la cantidad de equipos y darle mayor competitividad a las categorías intermedias.

El directivo conversó en 'Elpoli.pe' y dejó en claro que una posible modificación sería la inclusión de una categoría de la selección peruana dentro del torneo. "El próximo año va a ser complicado. Hay dos opciones: una que hemos planteado es que como invitado pueda jugar la selección Sub 19", indicó Vegas.

Gino Vegas evalúa cambios en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Desde la Federación, ven con buenos ojos este cambio, ya que, la idea es elevar el nivel de las voleibolistas juveniles. Esta medida todavía está siendo evaluada debido a que podría afectar a las instituciones, quienes tendrían que ceder a las jugadoras de su plantel. "¿Como Federación, en qué nos ayuda? En poder darle más partidos y nivel de competencia a ese grupo grande de chicas", mencionó el Presidente de la FPV.

Otro de los posibles cambios sería reducir la cantidad de equipos del campeonato, debido a que consideran que los clubes que están culminando en los últimos lugares mantienen una gran distancia con los otros equipos. "Nosotros teníamos diez equipos y decidimos incrementarlo a doce porque era un número mucho más manejable para toda la programación, pero estamos viendo que los equipos que han venido quedando onceavo y doceavo todavía tienen mucha distancia con los demás equipos", comentó el directivo.

¿Cuándo se juega la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley continúa este fin de semana, con grandes partidos. La tercera jornada de la segunda fase del campeonato se jugará de la siguiente manera:

Sábado 24/01

Alianza Lima vs Circolo: 2.00 p. m.

San Martín vs Géminis: 4.00 p. m.

Domingo 25/01