Deportes

Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"

Gino Vegas, presidente de la FPV, indicó que esta propuesta busca darle mayor competitividad a las jugadoras juveniles en la Liga Peruana de Vóley.

Gino Vegas evalúa cambios en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Elpoli.pe/Ovación
Gino Vegas evalúa cambios en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Elpoli.pe/Ovación

No cabe duda que la Liga Peruana de Vóley ha ido en ascenso estos últimos años. Como parte de la mejora en el vóley peruano, se vienen evaluando nuevos cambios. Gino Vegas, presidente de la FPV, busca realizar una reestructuración del campeonato, con el fin de reducir la cantidad de equipos y darle mayor competitividad a las categorías intermedias.

El directivo conversó en 'Elpoli.pe' y dejó en claro que una posible modificación sería la inclusión de una categoría de la selección peruana dentro del torneo. "El próximo año va a ser complicado. Hay dos opciones: una que hemos planteado es que como invitado pueda jugar la selección Sub 19", indicó Vegas.

Gino Vegas evalúa cambios en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Desde la Federación, ven con buenos ojos este cambio, ya que, la idea es elevar el nivel de las voleibolistas juveniles. Esta medida todavía está siendo evaluada debido a que podría afectar a las instituciones, quienes tendrían que ceder a las jugadoras de su plantel. "¿Como Federación, en qué nos ayuda? En poder darle más partidos y nivel de competencia a ese grupo grande de chicas", mencionó el Presidente de la FPV.

Otro de los posibles cambios sería reducir la cantidad de equipos del campeonato, debido a que consideran que los clubes que están culminando en los últimos lugares mantienen una gran distancia con los otros equipos. "Nosotros teníamos diez equipos y decidimos incrementarlo a doce porque era un número mucho más manejable para toda la programación, pero estamos viendo que los equipos que han venido quedando onceavo y doceavo todavía tienen mucha distancia con los demás equipos", comentó el directivo.

lr.pe

¿Cuándo se juega la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley continúa este fin de semana, con grandes partidos. La tercera jornada de la segunda fase del campeonato se jugará de la siguiente manera:

Sábado 24/01

  • Alianza Lima vs Circolo: 2.00 p. m.
  • San Martín vs Géminis: 4.00 p. m.

Domingo 25/01

  • Atenea vs Deportivo Soan: 12.30 p. m.
  • Regatas Lima vs Olva Latino: 3.15 p. m.
  • Universitario vs Rebaza Acosta: 5.00 p. m.
Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: “Esperando la respuesta”

Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: “Esperando la respuesta”

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Universitario venció a Olva Latino en un partidazo: 'cremas' ganaron 3-2 por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Universitario venció a Olva Latino en un partidazo: 'cremas' ganaron 3-2 por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

