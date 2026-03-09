Universitario perdió 3-1 ante Los Chankas, en Andahuaylas, por la sexta jornada del Torneo Apertura. La falta de juego y la idea del entrenador genera preocupación en Ate e incluso algunos hinchas sugieren que Javier Rabanal debería dar un paso al costado. Por este motivo, Álvaro Barco fue consultado por la prensa sobre esa posibilidad luego del dudoso inicio en Liga 1.

El tricampeón del fútbol peruano no la pasa bien, ya que los resultados y un mal funcionamiento complican el sueño del ‘tetra’. La directiva ‘crema’ negó rotundamente la salida del técnico español en Universitario de Deportes. Barco todavía respalda a Rabanal.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre la posible salida de Javier Rabanal en Universitario?

“Vamos intentan traer un nuevo jugador. Hasta el momento no hay nada, pero todo puede pasar. Es la primera derrota del campeonato y siempre preocupa en ese sentido, pero el fútbol siempre da revanchas y este sábado no podemos fallar en el Estadio Monumental. Es normal recibir criticas. Siempre cuando hay lesionados es preocupante”, comentó Álvaro Barco.

Asimismo, Álvaro Barco se incomodó al ser consultado sobre la salida de Javier Rabanal. “No pues, esa pregunta no existe y está fuera de contexto. Siempre estamos en constante evaluación. Hay que tener tranquilidad y todo es un proceso”, agregó el director deportivo.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre los hinchas de Universitario?

“El técnico español no se quedó callado luego de la derrota. "El partido no era para 3-1. La hinchada quiere que ataquemos siempre y es lo que hemos hecho hoy. Nadie puede decir que nos hemos tirado atrás. Creo que no hay tantas cosas malas y el partido no era para un 3-1. Lo analizaremos y el campeonato sigue. Hemos salidos a atacar, pero no se nos ha dado”, sentenció.