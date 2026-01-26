HOYSuscripcion LR Focus

Paulo Autuori reafirma su negativa a jugar con 7 extranjeros en Sporting Cristal: "Si quieren, que venga otro entrenador"

El DT de Sporting Cristal advirtió que si los hinchas siguen insistiendo en forzarlo a usar el séptimo cupo para jugadores extranjeros, podría poner su cargo a disposición.

Paulo Autuori volvió a Sporting Cristal en abril del 2025. Foto: composición/captura de Inka Digital TV
Paulo Autuori volvió a Sporting Cristal en abril del 2025. Foto: composición/captura de Inka Digital TV

Al final del partido amistoso por la Tarde Celeste 2026, el técnico Paulo Autuori reafirmó su postura de no usar el séptimo cupo de extranjeros para Sporting Cristal. En conferencia de prensa, el técnico brasileño afirmó incluso que si la directiva del club o los hinchas lo presionan para fichar a otro jugador foráneo, optaría por dejar su cargo.

"Yo no voy a meter a siete extranjeros. Cuidado, si el club y la hinchada quieren esto, que venga otro entrenador. Me niego, en toda mi vida trato de ser coherente: decir algo y hacerlo", respondió el DT ante la consulta de si pensaba utilizar el último cupo disponible, posibilidad que ya había descartado días atrás.

Paulo Autuori sobre cupos de extranjeros: "No estoy interesado"

"El tema no es ese (la llegada de extranjeros) porque en todo el mundo hay libre competencia. Yo mismo he vivido ocho años fuera de mi país. El tema es, si donde uno esté, hay mecanismos para desarrollar el fútbol local o no. En comparación con otros países vecinos, el jugador peruano está abajo, pero nosotros somos los primeros en meterlos ahí", agregó Autuori.

El estratega explicó que su decisión se basa en una intención de desarrollar un trabajo a largo plazo y no únicamente por un afán inmediato de ganar. "Si hay siete cupos para nosotros, no estoy interesado. No tengo por qué querer solamente ganar, sino mínimamente dejar un legado de trabajo, de metodología, de llegar a un nivel competitivo interno", aseguró.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Sporting Cristal?

Tras la contratación de sus únicos tres refuerzos en el reciente mercado de pases, además de los que se mantienen en el plantel desde la temporada anterior, estos son los seis jugadores extranjeros que tiene Sporting Cristal.

  • Gabriel Santana (brasileño)
  • Cristiano da Silva (brasileño)
  • Juan Cruz González (argentino)
  • Felipe Vizeu (brasileño)
  • Gustavo Cazonatti (brasileño)
  • Santiago González (argentino).
