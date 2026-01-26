HOYSuscripcion LR Focus

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el lateral peruano es consciente de que no seguirá jugando en Alianza Lima, por lo que ya estaría analizando cuál podría ser su nuevo destino.

Miguel Trauco rechazó su implicancia en la denuncia en su contra. Foto: X
Miguel Trauco rechazó su implicancia en la denuncia en su contra. Foto: X

Alianza Lima atraviesa momentos difíciles tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Este lunes 26 de enero, el número de jugadores involucrados aumentó tras conocerse la implicancia de Pedro Aquino, quien participó del acto de indisciplina pese a que no figura en la acusación legal. Mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, los cuatro futbolistas han sido separados indefinidamente del club.

Ahora bien, los denunciados ya preparan su defensa legal e incluso Miguel Trauco ya estaría pensando a qué club irse. El lateral peruano es consciente de que su estadía en Alianza Lima se acabó tras este presunto delito.

Miguel Trauco ya estaría pensando a qué club irse tras denuncia

En la reciente edición del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta reveló que Miguel Trauco ya piensa en su futuro deportivo. Al respecto, el comunicador le recomendó que primero esclarezca su situación legal.

"Me enteré de algo en las últimas horas, es sobre Trauco. Creo que Trauco debería pensar en el aspecto legal, pero sí sé que está viendo a dónde va a ir a jugar porque él ya sabe que a Alianza no vuelve y Alianza tampoco hará que vuelva ninguno de los involucrados. Incluso, ya está pensando a dónde ir, cómo podría acomodarse. Yo le recomendaría que se preocupe en el aspecto legal y no piense en jugar fútbol. El tema es gravísimo", comentó.

¿Qué dijo Miguel Trauco tras denuncia en su contra?

Días después de la denuncia por presunto abuso sexual, Miguel Trauco se pronunció a través de sus redes sociales. El defensor rechazó su implicancia y aseguró que estará dispuesto a colaborar con la justicia.

"Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", dijo en su comunicado.

