HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Barcelona vs Copenhague EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido por la última fecha de la Champions League

El peruano Marcos López visitará a Lamine Yamal y compañía en el duelo crucial por la última fecha de la Champions League. Sigue la transmisión del Barcelona vs Copenhague.

Barcelona viene de ganarle a Slavia Praga en la Champions League. Foto: composición LR/Omar Neyra
Barcelona viene de ganarle a Slavia Praga en la Champions League. Foto: composición LR/Omar Neyra

VER Barcelona vs Copenhague EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 28 de enero por la última fecha de la Champions League. El compromiso tendrá lugar en el Camp Nou, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 5; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo del peruano Marcos López tendrá la titánica misión de lograr una victoriana en suelo catalán para seguir son chances de disputar el repechaje. Por su parte, a los de Lamine Yamal y compañía solo les sirve el triunfo para clasificar de forma directa a octavos de final.

PUEDES VER: Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: 'Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve'

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Copenhague?

En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Copenhague por la fecha 8 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canales para ver Barcelona vs Copenhague por Champions League hoy

La transmisión por TV del Barcelona vs Copenhague por la Champions League estará a cargo de ESPN 5 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

  • Argentina, Chile: ESPN 2
  • Perú: ESPN 5
  • Resto de Sudaméricana: ESPN 5
  • México: TNT
  • Centroamérica: ESPN 2
  • Estados Unidos: DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: 'Todos tienen sus decisiones'

lr.pe

¿Cómo ver Barcelona vs Copenhague por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Copenhague por internet, podrás hacerlo a través de la cobertura online gratis de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Barcelona vs Copenhague

Estos serían los equipos titulares del Barcelona y Copenhague por la Champions League. Marcos López y Lamine Yamal son algunos de los que se verán acción.

  • FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Robert Lewandowski
  • Copenhague: Dominik Kotarski; Yoram Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López; Jordan Larsson, William Clem, Mads Emil Madsen, Elias Achouri; Viktor Dadason, Youssoufa Moukoko.

Barcelona vs Copenhague: pronóstico

Las apuestas del Barcelona vs Copenhague le otorgan una amplia ventaja al club español, que recibirá en su casa a los daneses.

  • Betsson: gana Barcelona (1,13), empate (9,70), gana Copenhague (2,62)
  • Betano: gana Barcelona (1,13), empate (8,50), gana Copenhague (2,62)
  • Bet365: gana Barcelona (1,13), empate (9,00), gana Copenhague (2,60)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,18), empate (9,50), gana Copenhague (2,62)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,14), empate (9,95), gana Copenhague(2,67)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,12), empate (9,50), gana Copenhague (2,60).
Notas relacionadas
Champions League: tabla de posiciones y partidos de la última fecha de la Liga de Campeones

Champions League: tabla de posiciones y partidos de la última fecha de la Liga de Campeones

LEER MÁS
PSG vs Newcastle: día, hora y canal del partidazo por la fecha 8 de la Champions League

PSG vs Newcastle: día, hora y canal del partidazo por la fecha 8 de la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid - Benfica: fecha y hora del partido por la fecha 8 de la Champions League

Real Madrid - Benfica: fecha y hora del partido por la fecha 8 de la Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

LEER MÁS
Alianza Lima envió preaviso de despido a Miguel Trauco, según asesor legal de Safap: "Decisión del club"

Alianza Lima envió preaviso de despido a Miguel Trauco, según asesor legal de Safap: "Decisión del club"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Deportes

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo: el peruano deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos por la fecha 3 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025