Barcelona vs Copenhague EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido por la última fecha de la Champions League
El peruano Marcos López visitará a Lamine Yamal y compañía en el duelo crucial por la última fecha de la Champions League. Sigue la transmisión del Barcelona vs Copenhague.
VER Barcelona vs Copenhague EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 28 de enero por la última fecha de la Champions League. El compromiso tendrá lugar en el Camp Nou, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 5; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
El equipo del peruano Marcos López tendrá la titánica misión de lograr una victoriana en suelo catalán para seguir son chances de disputar el repechaje. Por su parte, a los de Lamine Yamal y compañía solo les sirve el triunfo para clasificar de forma directa a octavos de final.
¿A qué hora juega Barcelona vs Copenhague?
En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Copenhague por la fecha 8 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Canales para ver Barcelona vs Copenhague por Champions League hoy
La transmisión por TV del Barcelona vs Copenhague por la Champions League estará a cargo de ESPN 5 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.
- Argentina, Chile: ESPN 2
- Perú: ESPN 5
- Resto de Sudaméricana: ESPN 5
- México: TNT
- Centroamérica: ESPN 2
- Estados Unidos: DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.
¿Cómo ver Barcelona vs Copenhague por internet gratis?
Si deseas ver Barcelona vs Copenhague por internet, podrás hacerlo a través de la cobertura online gratis de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del compromiso.
Alineaciones de Barcelona vs Copenhague
Estos serían los equipos titulares del Barcelona y Copenhague por la Champions League. Marcos López y Lamine Yamal son algunos de los que se verán acción.
- FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Robert Lewandowski
- Copenhague: Dominik Kotarski; Yoram Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López; Jordan Larsson, William Clem, Mads Emil Madsen, Elias Achouri; Viktor Dadason, Youssoufa Moukoko.
Barcelona vs Copenhague: pronóstico
Las apuestas del Barcelona vs Copenhague le otorgan una amplia ventaja al club español, que recibirá en su casa a los daneses.
- Betsson: gana Barcelona (1,13), empate (9,70), gana Copenhague (2,62)
- Betano: gana Barcelona (1,13), empate (8,50), gana Copenhague (2,62)
- Bet365: gana Barcelona (1,13), empate (9,00), gana Copenhague (2,60)
- 1XBet: gana Barcelona (1,18), empate (9,50), gana Copenhague (2,62)
- Coolbet: gana Barcelona (1,14), empate (9,95), gana Copenhague(2,67)
- Doradobet: gana Barcelona (1,12), empate (9,50), gana Copenhague (2,60).