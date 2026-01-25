HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona - Copenhagen por la Champions League: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido

El FC Barcelona enfrenta al Copenhagen en un duelo clave por la última fecha de la Champions League. Conoce los horarios y canal aquí.

Barcelona vs Copenhagen por la última fecha de la Champions League. Foto: composición LR/Instagram

FC Barcelona tendrá un importante compromiso contra Copenhagen en lo que será la última jornada de la Champions League. La fecha 8 se presenta como una en la que se definirá el futuro de muchos clubes, que buscarán la mejor posición para clasificar a los playoffs. El partido, que se jugará en el Spotify Camp Nou, promete ser uno con muchos goles.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con ánimos positivos tras vencer 3-0 al Real Oviedo por LaLiga y, con esta victoria, volver a ponerse como líderes del torneo español. Por su parte, el equipo del peruano Marcos López viene luchando por alcanzar una mejor posición en la liga de Dinamarca, donde se encuentra en el quinto puesto, mientras que en el torneo continental está quedando fuera de competencia, por lo que una victoria les daría posibilidades de pasar a la siguiente fase.

¿Cuándo juega Barcelona contra Copenhagen por la Champions League?

El partidazo entre Barcelona contra Copenhagen por la Champions League, se realizará este miércoles 28, desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y se jugará en el estadio Camp Nou, que cuenta con una capacidad para 99.354.

¿A qué hora juega Barcelona contra Copenhagen por la Champions League?

Este partido se podrá seguir desde las 3.00 p.m. A continuación la lista de horarios para otros países.

  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • México: 2.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil: 5.00 p.m.
  • España: 9.00 p.m.

Ver Barcelona contra Copenhagen por la Champions League

Este compromiso se podrá seguir por la señal de Disney Plus vía streaming y por la señal de ESPN. No obstante, La República Deportes, te llevará el minuto a minuto de este partido por la Champions League.

