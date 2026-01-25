HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste
Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     
Deportes

Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Champions League

Después de aplastar al AS Mónaco, Real Madrid ahora quiere vencer al equipo de José Mourinho para seguir a paso firme en la Champions League.

Real Madrid y Benfica se enfrentan en el Estadio Da Luz. Foto: composición LR/X
Real Madrid y Benfica se enfrentan en el Estadio Da Luz. Foto: composición LR/X

Real Madrid se enfrenta contra Benfica por la fecha 8 de la Champions League 2025-2026. Al mando de Álvaro Arbeloa, la Casa Blanca irá por una nueva victoria que lo mantenga entre los primeros lugares del torneo de clubes más importante del mundo. Por su parte, el conjunto luso le urge sumar tres puntos en su casa porque tan solo tienen 6 puntos y están en la parte baja de la tabla.

El partido representará el reencuentro de José Mourinho, actual DT de Benfica, con el Real Madrid. Este encuentro se jugará este miércoles 28 de enero y lo podrás disfrutar por la señal de ESPN 2 y Disney Plus.

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica?

El partido entre Real Madrid vs Benfica por la fecha 8 de la Champions League se disputará el miércoles 28 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El recinto que albergará este encuentro será el Estadio Da Luz, ubicado en Lisboa.

PUEDES VER: Papá de Luis Advíncula revela la verdadera razón del fichaje de su hijo por Alianza Lima: Quería terminar su carrera

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid vs Benfica por la octava jornada de la Champions League arrancará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión del Real Madrid vs Benfica por jornada 8 de la Champions League estará a cargo de ESPN 2 para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma Disney Plus con suscripción previa.

Notas relacionadas
Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por LaLiga española: Kylian Mbappé anotó un doblete para la victoria

Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por LaLiga española: Kylian Mbappé anotó un doblete para la victoria

LEER MÁS
Real Madrid destrozó al Mónaco: con doblete de Mbappé, goleó 6-1 por la penúltima fecha de la Champions League

Real Madrid destrozó al Mónaco: con doblete de Mbappé, goleó 6-1 por la penúltima fecha de la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[L1 Max, En Vivo] Ver Cienciano vs Bolívar HOY por la Tarde del Rojo Imperial 2026 desde el Cusco

[L1 Max, En Vivo] Ver Cienciano vs Bolívar HOY por la Tarde del Rojo Imperial 2026 desde el Cusco

LEER MÁS
[Vía Movistar Deportes] ¿A qué hora juega Melgar vs Macará HOY por la Tarde Rojinegra 2026 EN VIVO?

[Vía Movistar Deportes] ¿A qué hora juega Melgar vs Macará HOY por la Tarde Rojinegra 2026 EN VIVO?

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy y horario de la fecha 3 en la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy y horario de la fecha 3 en la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Deportes

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Franco Navarro descarta renuncias de otros jugadores en Alianza Lima tras escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025