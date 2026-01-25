Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Champions League

Real Madrid se enfrenta contra Benfica por la fecha 8 de la Champions League 2025-2026. Al mando de Álvaro Arbeloa, la Casa Blanca irá por una nueva victoria que lo mantenga entre los primeros lugares del torneo de clubes más importante del mundo. Por su parte, el conjunto luso le urge sumar tres puntos en su casa porque tan solo tienen 6 puntos y están en la parte baja de la tabla.

El partido representará el reencuentro de José Mourinho, actual DT de Benfica, con el Real Madrid. Este encuentro se jugará este miércoles 28 de enero y lo podrás disfrutar por la señal de ESPN 2 y Disney Plus.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica?

El partido entre Real Madrid vs Benfica por la fecha 8 de la Champions League se disputará el miércoles 28 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El recinto que albergará este encuentro será el Estadio Da Luz, ubicado en Lisboa.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid vs Benfica por la octava jornada de la Champions League arrancará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión del Real Madrid vs Benfica por jornada 8 de la Champions League estará a cargo de ESPN 2 para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma Disney Plus con suscripción previa.