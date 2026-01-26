Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo EN VIVO por Torneo Apertura de Paraguay: hora y dónde ver la segunda fecha

Cerro Porteño se enfrenta ante Sportivo San Lorenzo, en Estadio Gunther Vogel, por el Torneo Apertura de Paraguay 2026. El importante partido se jugará este martes 27 desde las 6:15 pm y podrás disfrutar el partido en Tigo Sports y DirecTV. Además, La República Deportes llevará todas las incidencias del cotejo y el minuto a minuto en su plataforma web. Los Porteños parten ligeramente como favoritos en la segunda fecha del torneo.

Hace dos semanas, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol había establecido el calendario para las tres primeras fechas del Torneo Apertura 2026. Este fin de semana se llevó a cabo la jornada inaugural y mañana se dará el partido de la fecha.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo por Torneo Apertura 2026?

Los fanáticos del fútbol sudamericano no quieren perderse el importante duelo entre ambos equipos. Por este motivo, te dejamos los horarios confirmados para ver el choque entre Cerro Porteño y San Lorenzo por Torneo Apertura 2026.

Perú: 6:15 pm

Colombia: 6:15 pm

Brasil: 8:15 pm

Argentina: 8:15 pm

Chile: 5:15 pm

PUEDES VER: Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al inicio del Torneo Apertura del fútbol peruano

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo por Torneo Apertura 2026?

El esperado partido entre Cerro Porteño vs San Lorenzo por la segunda fecha de la Liga Paraguaya 2026 será transmitida por Tigo Sports y DIRECTV. Las personas que no tengan ese operador también pueden seguir el partido por la web de La República Deportes.

Posibles alineaciones Cerro Porteño vs San Lorenzo

Posible formación de San Lorenzo:

Arquero: Gill.

Gill. Defensores: Herrera, Romaña, Hernández, Rodríguez.

Herrera, Romaña, Hernández, Rodríguez. Mediocampistas: Tripichio, Peruzzi, Gulli.

Tripichio, Peruzzi, Gulli. Delanteros: Cerutti, Cuello y Reali.

Posible formación de Cerro Porteño: