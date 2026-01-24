Alianza Lima presentó a sus jugadores en grupo y no individualmente: el inusual ingreso del plantel en la Noche Blanquiazul
A diferencia de años anteriores, los futbolistas del club íntimo salieron de los vestuarios a la cancha casi al mismo tiempo y no uno por uno, como era la costumbre,.
Alianza Lima lleva a cabo la presentación del plantel 2026 en su tradicional Noche Blanquiazul. Curiosamente, la edición de este año del evento trajo una novedad, pues en esta ocasión todos los jugadores fueron llamados en grupo para su salida a la cancha y no individualmente, como se solía hacer.
La voz del estadio Alejandro Villanueva nombró rápidamente a todos los futbolistas de la escuadra victoriana, quienes saludaron a los hinchas presentes en el recinto y, luego de posar para la foto oficial, retornaron a sus camerinos.
Plantel de Alianza Lima 2026
Estos son los jugadores que fueron presentados en la previa del amistoso ante Inter Miami, por la Noche Blanquiazul 2026.
- Arqueros: Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Fabrisio Mesías, Guillermo Viscarra
- Defensas: Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Josué Estrada, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal
- Mediocampistas: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Gaspar Gentile, Jairo Vélez
- Delanteros: Paolo Guerrero, Luis Ramos, Federico Girotti, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Geray Motta, Alan Cantero.