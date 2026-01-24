Los jugadores de Alianza Lima salieron en grupo a la cancha de Matute. Foto: captura de Latina

Alianza Lima lleva a cabo la presentación del plantel 2026 en su tradicional Noche Blanquiazul. Curiosamente, la edición de este año del evento trajo una novedad, pues en esta ocasión todos los jugadores fueron llamados en grupo para su salida a la cancha y no individualmente, como se solía hacer.

La voz del estadio Alejandro Villanueva nombró rápidamente a todos los futbolistas de la escuadra victoriana, quienes saludaron a los hinchas presentes en el recinto y, luego de posar para la foto oficial, retornaron a sus camerinos.

Plantel de Alianza Lima 2026

Estos son los jugadores que fueron presentados en la previa del amistoso ante Inter Miami, por la Noche Blanquiazul 2026.