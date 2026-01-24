HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati sorprende al dejar abierta la posibilidad de dirigir a Chile en las próximas Eliminatorias: "Es obvia la respuesta"

El exentrenador de Universitario sorprendió al mostrar interés por La Roja para las próximas Eliminatorias pese a los malos resultados con Perú. El 'Nonno' quiere un último gran reto.

Jorge Fossati interesado en dirigir a la selección chilena. Foto: Lr/Depor
La selección peruana firmó una campaña para el olvido en las Eliminatorias 2026. 3 técnicos y ninguno pudo rescatar al equipo nacional de la zona baja de la tabla e incluso Jorge Fossati que llegaba con mucha confianza, tras romperla con Universitario en la Liga 1. El 'Nonno' plasmó un perfil defensiivo con el 1-3-5-2, pero no tuvo éxito. El experimentado DT, pese al fracaso, no cerró las puertas de volver a dirigir una selección sudamericana.

A pesar de no haber alcanzado las metas propuestas con la selección incaica, el director técnico uruguayo expresó su interés en asumir el cargo que actualmente ocupa Nicolás Córdova. Es importante recordar que La Roja acabó en último lugar y ni Ricardo Gareca pudo salvarla.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la posibilidad de dirigir Chile en Eliminatorias?

El exentrenador de Universitario de Deportes no cerró las puertas al ser consultado si aceptaría el reto de dirigir Chile. "Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida", reveló el técnico uruguayo de 73 años en Radio ADN.

Además, reconoció lo bonito que es el país sureño. “Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso”, emfatizó en el programa radial.

Jorge Fossati recibió el premio al mejor DT la Liga 1 2025

Pese a su polémica salida de Universitario, el 'Nonno' es y será parte de la historia del conjunto crema. Es por ello que fue considerado el mejor entrenador de la Liga 1 2025 en la reciente gala de premiación. "Gracias a todos los funcionarios que trabajan con los futbolistas. Los quiero mucho y les debo mucho. A los jugadores también les agradezco por el compromiso que tuvieron", fueron las palabras de Fossati un emocionado Fossati al borde de las lágrimas.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati con la selección peruana?

Su desempeño no fue el esperado, ya que dejó al equipo fuera de la próxima Copa del Mundo 2026, logrando un rendimiento del 41,03%. Este resultado se tradujo en cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas a lo largo de su mandato.

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: "Vamos a ver si no lo terminan necesitando"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati evitó opinar sobre ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: "Sería un atrevimiento"

