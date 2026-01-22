Durante la primera gestión de Juan Sulca se inició el proyecto para implementar el VAR en el fútbol peruano. Foto: composición de LR/FPF

El último miércoles, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nombró a Juan Manuel Sulca como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar). El exréferi FIFA volverá a tomar las riendas de la institución, tras un primer periodo entre el 2020 y 2021, con el desafío de "fortalecer la autoridad y credibilidad de los árbitros", así como para definir cómo será la implementación del VAR este año.

En diálogo con La República, Sulca se pronunció acerca de este y otros aspectos, como la situación de los pagos pendientes a árbitros a pocos días para el inicio de la Liga 1 o la gestión que realizará su entidad ante reclamos públicos de los clubes que participarán en el torneo.

¿Cómo se llevará a cabo la implementación del VAR en la Liga 1 2026? ¿Volverán a hacer públicos los audios?

Hoy (jueves) tengo una reunión con Víctor Hugo Carrillo, quien es el jefe del programa VAR en Perú, y justamente quiero tener la información de todos estos detalles al respecto. Ahora sería prematuro adelantar alguna opinión. Creo que hay que ver un tema de costos y presupuesto que hay que analizar y vamos a ver la mejor alternativa.

¿Cuál es la situación sobre el pago a los árbitros a pocos días para el inicio de la Liga 1?

Conversé con el señor Micke Palomino, quien es el representante de los árbitros, y me dijo que el tema del monto de la deuda de los torneos de Liga 1 ya había sido completado. Quedaban algunos temas pendientes de otros torneos, pero ya se había avanzado bastante. Hoy voy a volver a hablar con él para ver la situación real al momento.

¿Y acerca de los árbitros que entrenan en la playa en lugar de campos de fútbol?

Tengo una reunión también con Carrillo para tomar conocimiento de cuál es la situación en cuanto a los lugares donde están entrenando los árbitros y donde debemos desarrollar algunas actividades como son los trabajos de campo.

¿Cómo se produce su regreso a la Conar para este segundo periodo?

Venía trabajando como presidente de la comisión médica de la federación desde el año 2022. Fui convocado ayer (miércoles) por el presidente (Agustín Lozano) y el directorio de la FPF y se me hizo la propuesta, que asumo con la mayor responsabilidad y siempre con el cariño que le tengo a una actividad a la que me dediqué durante muchos años.

¿Cuánto puede complicar su plan de trabajo al haber sido nombrado tan próximo al inicio de la Liga 1?

Si bien es cierto tenemos una dificultad en cuanto al inicio del campeonato que es bastante cercano, tampoco el tema del arbitraje me es ajeno. Tengo la ventaja de conocer al grupo de árbitros y ellos también me conocen, así que este proceso de adaptación, que podría tomar más tiempo en otras circunstancias, por el mismo conocimiento del entorno va a ser mucho más pronto.

Tras lo ocurrido en el 2025, ¿siente que la imagen del arbitraje ha quedado desprestigiada?

Lo que hay que buscar recobrar primero es fortalecer la autoridad del árbitro, y su credibilidad. Desgraciadamente, cuando se comienza a comentar que hay un manejo tendencioso para favorecer a determinada institución, eso repercute y crea un ambiente negativo. Es algo que debemos evitar. Una cosa es la crítica en el aspecto técnico o del desempeño que se pueda tener, pero ya cuando se comienza a tratar de enfocar desde otro punto de vista, eso no propicia un ambiente adecuado para el desarrollo del torneo

En los últimos años, y me refiero a mucho tiempo, sobre los equipos que han logrado el título la prensa ha coincidido que fueron los que mejor desempeño tuvieron. Al final del balance, todos coinciden en que el equipo que jugó mejor es el justo campeón. Eso nos da la idea de que no hay tales situaciones de manejos tendenciosos.

¿Cómo gestionará Conar los reclamos públicos de clubes como Alianza Lima y Universitario?

En mi gestión anterior siempre tuvimos una política de puertas abiertas. Entendemos la labor del dirigente, que siempre va a defender los intereses deportivos de su club y evidentemente hay situaciones en las que tenemos que aceptar que su reclamo es justo. En las situaciones en las que no, nosotros como comisión debemos darles los argumentos técnicos pertinentes.

En ese sentido creo que la mejor manera es transparentar todo y por lo menos dialogar con los dirigentes y estar siempre prestos a resolver sus reclamos y solicitudes.