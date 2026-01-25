Luis Advíncula Presvítero habló sobre la felicidad que le da ver a su hijo con la camiseta de Alianza Lima. Foto: composición LR/Inka Digital TV/ESPN

Luis Advíncula Presbítero, padre de Luis Advíncula, habló sobre la razón por la cual su hijo fichó por Alianza Lima. Tras la victoria 3-0 frente al Inter Miami de Lionel Messi, en la Noche Blanquiazul 2026. A la salida del estadio, las cámaras de Inka Digital TV conversaron con el papá del ‘Rayo’, quien reveló que el lateral tenía la intención de terminar su carrera en Lima y que Alianza le dio esa oportunidad.

Además, no dudó en destacar que su familia es aliancista de corazón, por lo que ver a su hijo vestir la camiseta blanquiazul es un motivo de felicidad. También habló como hincha sobre el trabajo de Pablo Guede, señalando que es muy pronto para compararlo con Néstor Gorosito, y elogió a Paolo Guerrero, a quien calificó como un máximo referente.

¿Qué dijo el papá de Luis Advíncula sobre su fichaje por Alianza Lima?

En un primer momento, el papá del jugador no dudo en manifestar que su familia es hincha de Alianza Lima. "La mayoría de la familia somos hinchas de Alianza y ahora que él está acá, estamos contentos porque se ha dado", empezó.

Además, no dudo en revelar que Advíncula tenia la intención de terminar su carrera en el Perú, pues debido a su familia. "Ya llegó la hora en la que él quería terminar su campaña acá en Lima y después de sus conversaciones con el club ha terminado jugando por Alianza Lima y esperamos que ellos actúen de acuerdo a la jerarquía que tiene Alianza".

Papá de Advíncula habla sobre el trabajo de Pablo Guede en Alianza

En otro momento Luis Advíncula Presbítero, comentó como está siendo manejada Alianza Lima desde la llegada de Pablo Guede al banquillo, reconociendo que espera que superen la campaña anterior.

"Ahora está comenzando, sería muy atrevido decir la diferencia que hay (en referencia a Néstor Gorosito), pero esperamos que ellos superen la valla del año pasado, que también hicieron muy buena campaña, sobre todo en campeonato internacional. Entonces, esperamos que a ellos les vayan las cosas mucho mejor tanto a nivel nacional como internacional".

Luis Advíncula Presbítero sobre Paolo Guerrero: "Sigue vigente"

Finalmente, habló del mítico delantero de la selección peruana y de Alianza Lima, Paolo Guerrero, quien, a pesar de tener 42 años, sigue demostrando un gran nivel.

"Sigue vigente y lo sigue demostrando, hoy se le dio la oportunidad y ha hecho los goles que todo el mundo gritó, porque Paolo sigue siendo Paolo", manifestó.