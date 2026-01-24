HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     
Fútbol Peruano

Jefferson Farfán se emociona con Alianza Lima tras doblete de Paolo Guerrero contra Inter Miami de Lionel Messi: "Ya cánsate"

El exdelantero peruano estuvo atento a la goleada de Alianza Lima contra Inter Miami y felicitó a Paolo Guerrero por marcar en dos oportunidades.

Jefferson Farfán compartió su alegría por los goles de Paolo Guerrero. Foto: composición LR/Conmebol
Jefferson Farfán compartió su alegría por los goles de Paolo Guerrero. Foto: composición LR/Conmebol

Alianza Lima derrotó 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi por la Tarde Blanquiazul 2026. Los dos primeros tantos fueron obra de Paolo Guerrero, mientras que Luis Ramos selló la goleada en el estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, el 'Depredador' se llevó todas las luces, ya que siguió demostrando su vigencia goleadora. Uno de los que no dudó en pronunciarse fue su compadre Jefferson Farfán.

A través de redes sociales, el popular 'Foquita' compartió su alegría por la victoria del equipo de sus amores. En especial, se emocionó por los dos goles de su mejor amigo Paolo Guerrero y le dedicó unos emotivos mensajes.

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

lr.pe

Jefferson Farfán emocionado por doblete de Paolo Guerrero

"Otra vez tú, 'PG9'", fue el primer mensaje que publicó Farfán en su cuenta de Instagram. No fue el único, puesto que volvió a destacar su capacidad goleadora minutos después. "Ya cánsate. Histórico", escribió.

Recordemos que este 2026 será el último año de Paolo Guerrero como futbolista profesional. En distintas entrevistas, el máximo goleador de Perú dejó en claro que pondrá punto final a su carrera y buscaría dedicarse a sus empresas.

"Tengo muchos proyectos, hoy por hoy no te puedo decir que estaré ligado al fútbol, pero tengo muchos proyectos. (...) Veo mis negocios, me veo como empresario a futuro y no cierro nada que pueda venir más adelante. Estoy abierto a lo que se me presente, espero que surjan bonitas cosas", dijo en su momento para Nativa.

Publicación de Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

Publicación de Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Después de vencer a Inter Miami, Alianza Lima quedó listo para su primer partido por la Liga 1 2026. El equipo de Pablo Guede se enfrentará contra Sport Huancayo en condición de visitante el próximo viernes 30 de enero. El choque arrancará a las 12.00 p. m.

Notas relacionadas
Lionel Messi fue goleado en Matute: Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Lionel Messi fue goleado en Matute: Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

LEER MÁS
Tráfico de Lima hoy EN VIVO: desvíos vehiculares y rutas alternas por la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

Tráfico de Lima hoy EN VIVO: desvíos vehiculares y rutas alternas por la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

LEER MÁS
Paolo Guerrero le gana a Lionel Messi: el 'Depredador' marcó doblete para el 2-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

Paolo Guerrero le gana a Lionel Messi: el 'Depredador' marcó doblete para el 2-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Noche Crema 2026: dónde ver partido de la U

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Noche Crema 2026: dónde ver partido de la U

LEER MÁS
Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

LEER MÁS
Con Christian Cueva, Juan Pablo II goleó a Alianza Atlético por su presentación en la Tarde Amarilla

Con Christian Cueva, Juan Pablo II goleó a Alianza Atlético por su presentación en la Tarde Amarilla

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Fútbol Peruano

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Abogado explica qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima: "No suspende el contrato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025