Alianza Lima derrotó 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi por la Tarde Blanquiazul 2026. Los dos primeros tantos fueron obra de Paolo Guerrero, mientras que Luis Ramos selló la goleada en el estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, el 'Depredador' se llevó todas las luces, ya que siguió demostrando su vigencia goleadora. Uno de los que no dudó en pronunciarse fue su compadre Jefferson Farfán.

A través de redes sociales, el popular 'Foquita' compartió su alegría por la victoria del equipo de sus amores. En especial, se emocionó por los dos goles de su mejor amigo Paolo Guerrero y le dedicó unos emotivos mensajes.

Jefferson Farfán emocionado por doblete de Paolo Guerrero

"Otra vez tú, 'PG9'", fue el primer mensaje que publicó Farfán en su cuenta de Instagram. No fue el único, puesto que volvió a destacar su capacidad goleadora minutos después. "Ya cánsate. Histórico", escribió.

Recordemos que este 2026 será el último año de Paolo Guerrero como futbolista profesional. En distintas entrevistas, el máximo goleador de Perú dejó en claro que pondrá punto final a su carrera y buscaría dedicarse a sus empresas.

"Tengo muchos proyectos, hoy por hoy no te puedo decir que estaré ligado al fútbol, pero tengo muchos proyectos. (...) Veo mis negocios, me veo como empresario a futuro y no cierro nada que pueda venir más adelante. Estoy abierto a lo que se me presente, espero que surjan bonitas cosas", dijo en su momento para Nativa.

Publicación de Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Después de vencer a Inter Miami, Alianza Lima quedó listo para su primer partido por la Liga 1 2026. El equipo de Pablo Guede se enfrentará contra Sport Huancayo en condición de visitante el próximo viernes 30 de enero. El choque arrancará a las 12.00 p. m.