Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Fernando Rospigliosi ya no sabe cómo defender a José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

Tras la denuncia en contra de los futbolistas, la hinchada de Alianza Lima lanzó un fuerte mensaje pidiendo la salida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña del club.

Sergio Peña, uno de los implicados en la denuncia, fue separado de forma indefinida de Alianza Lima. Foto: composición de LR/Carlos Felix
Sergio Peña, uno de los implicados en la denuncia, fue separado de forma indefinida de Alianza Lima. Foto: composición de LR/Carlos Felix

Luego de hacerse pública la denuncia en contra de los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; Alianza Lima decidió separarlos de manera indefinida. Esto no pasó desapercibido por parte del Comando Sur (barra oficial del club blanquiazul) quien lanzó un duro mensaje en contra de los futbolistas implicados.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones. El Comando Sur no va a aguantar indisciplinas venga de dónde venga así estén avalados por la seguridad del primer equipo. Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, resultados", se lee en su cuenta de redes sociales.

"Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua", agrega la barra blanquiazul.

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

DT de Inter Miami revela que estudió la pretemporada de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: "Conocemos a Pablo Guede"

DT de Inter Miami revela que estudió la pretemporada de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: "Conocemos a Pablo Guede"

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

