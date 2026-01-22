Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

Luego de hacerse pública la denuncia en contra de los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; Alianza Lima decidió separarlos de manera indefinida. Esto no pasó desapercibido por parte del Comando Sur (barra oficial del club blanquiazul) quien lanzó un duro mensaje en contra de los futbolistas implicados.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones. El Comando Sur no va a aguantar indisciplinas venga de dónde venga así estén avalados por la seguridad del primer equipo. Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, resultados", se lee en su cuenta de redes sociales.

"Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua", agrega la barra blanquiazul.