Franco Navarro descarta renuncias de otros jugadores en Alianza Lima tras escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Franco Navarro rompió su silencio luego de las polémicas denuncias de una joven argentina a los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El directivo confirmó que los 3 implicados fueron separados de Alianza Lima e incluso no estarán en la 'Noche Blanquiazul', pero no renunciará ni se darán renuncias de otros jugadores del plantel.

El único implicado que habló fue Sergio Peña mediante sus redes sociales y negó rotundamente los sucedido. Por otro lado, Carlos Zambrano y Miguel Trauco prefirieron guardar silencio. La denuncia se emitió desde Argentina, aunque el incidente fue en el hotel de concentración de Montevideo.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la polémica denuncia a los 3 jugadores de Alianza Lima?

Franco Navarro no pudo ocultar su incomodidad en un conocido programa radial “Al iniciar este año 2026, no íbamos a soportar ningún tipo de faltas, ni menos de indisciplinas. "Nosotros como institución, todo el alcance que necesito el jugador, en lo personal, vamos a estar ahí. Después, el área legal cada uno vera, cada uno se pronunciará y verá cómo se resuelve este problema en donde ellos mismos se han metido", comentó en Vamos Al Var.

"Estábamos enfocados en la Noche Blanquiazul, pero hoy rumbo al entrenamiento aparecieron ciertas noticias muy sensibles y nos movió todo. Nos deja triste y preocupado, pero al llegar a la cancha nos reunimos y hemos tomado la decisión de separar indefinidamente a estos 3 jugadores involucrados. No vamos a permitir ningún acto extradeportivo", apuntó Navarro. Además, aseguró que no habrá renuncias de otros jugadores: "Sería lo más fácil irme, pero me trajeron aquí para tomar decisiones", sentenció el exfutbolista.

Jugadores de Alianza Lima son denunciados por presunto abuso sexual

La prensa argentina indica que una joven de 22 años habría acudido al hotel de concentración de Alianza Lima acompañada de una amiga, después de aceptar una invitación. Asimismo, remarcaron que la denunciante realizó la denuncia ante las autoridades de Buenos Aires debido al temor de "encontrarse en otro país".

"De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga", sostuvieron.