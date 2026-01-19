HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

A través de redes sociales, Universitario hizo oficial el fichaje del brasileño Miguel Silveira, de 22 años, quien llega desde Albirex Niigata de Japón.

Miguel Silveira es el nuevo fichaje de Universitario. Foto: composición LR/ Universitario
Miguel Silveira es el nuevo fichaje de Universitario. Foto: composición LR/ Universitario

El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario de Deportes. El conjunto crema hizo oficial el fichaje de Miguel Silveira, procedente del Albirex Niigata de Japón. El jugador es uno de los últimos refuerzos extranjeros del club y acaba de incorporarse. Con tan solo 22 años, formado en las divisiones de Fluminense, se proyecta como una de las apuestas de Javier Rabanal.

Cabe destacar que Silveira causó gran impacto en su país cuando debutó en Fluminense. Su irrupción fue tan llamativa que incluso lo compararon con Philippe Coutinho, lo que llevó a su club a fijarle una cláusula de 35 millones de euros.

PUEDES VER: Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

lr.pe

Universitario hace oficial fichaje de Miguel Silveira

"Listo para brillar con la crema", se lee en la publicación vía X de la 'U'. Tras esto los hinchas no se hicieron esperar y le mandaron mensajes positivos al jugador que con tan solo 22 ha ilusionado a los seguidores cremas.

¿Quién es Miguel Silveira, el nuevo fichaje de Universitario?

Miguel Silveira comenzó su carrera en las divisiones juveniles de Desportiva Ferroviária, para luego unirse a las canteras del Fluminense. Allí empezó a llamar la atención por su técnica y su gran desequilibrio en ataque.

El mediocampista ofensivo hizo su debut profesional con Fluminense en 2019, a los 16 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta del equipo en competencias oficiales. Tras ello, Miguel se trasladó al Red Bull Bragantino en 2021, donde pudo mostrar mayor continuidad y marcar sus primeros goles.

Su siguiente paso fue cruzar el Atlántico. En 2023 firmó con el FK Sochi, equipo de la Premier League rusa, donde no pudo sobresalir y terminó marchándose al fútbol de Japón.

PUEDES VER: Prensa brasileña sorprende a calificar fichaje de Miguel Silveira por Universitario: “Siempre rodeado de expectativas”

lr.pe

¿Cuántos fichajes extranjeros ha realizado Universitario?

Con la confirmación de la llegada de Miguel Silveira, se ratifica que será el quinto refuerzo extranjero de Universitario para la temporada 2026. Se suma a Caín Fara, Héctor Fertoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray.

