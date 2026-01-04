HOYSuscripcion LR Focus

Beto da Silva aseguró estar listo para su nuevo reto en Deportivo Garcilaso: "Ya estoy más aclimatado a la altura"

Tras su paso por Melgar, ADT y Cienciano, el delantero de 29 años seguirá jugando en provincia al firmar por el Pedacito de Cielo para este 2026.

Beto da Silva jugará en Cusco por segundo año consecutivo. Foto: Deportivo Garcilaso
Beto da Silva jugará en Cusco por segundo año consecutivo. Foto: Deportivo Garcilaso

Beto da Silva cambia de equipo, pero no de ciudad. Tras haber jugado el 2025 en Cienciano, el delantero vestirá ahora la camiseta del Deportivo Garcilaso, cuadro en el cual se mostró seguro de que le irá bien al estar ya "aclimatado" a la altura gracias a su experiencia reciente con el Papá.

"Ya estoy más aclimatado, me tocó el año pasado sufrir ese cambio que era venir del llano a la altura, así que ahora sin duda voy a aportar mucho al equipo", declaró 'Betoto' para las redes sociales del Pedacito de Cielo, aunque pareció omitir su paso por plazas de altura como Tarma (con ADT en 2024) y Arequipa (con Melgar en el 2023).

lr.pe

Beto da Silva se mostró "ilusionado" con Deportivo Garcilaso

"(Estoy) feliz, muy ilusionado viendo cómo se está armando el plantel para todo lo que viene. Hay ambición por buscar el título, por pelear en la Copa Sudamericana. Ya me ha tocado jugarla el año pasado y sé lo lindo que es", agregó el delantero de 29 años sobre lo que espera de esta temporada.

Además de Da Silva, Garcilaso ha incorporado en este mercado de fichajes a jugadores como Agustín Graneros, Christopher Olivares, James Morales, entre otras alternativas para su zona ofensiva. Al respecto, el exfutbolista de Sporting Cristal señaló que la competencia interna ayudará a los integrantes del plantel a mejorar.

"Hay mucha competencia interna fuerte. Eso sin duda va a mejorar y aumentar la calidad del grupo. Hemos conversado con el DT y preparador físico. Ya estamos alineados, todos mis compañeros sin duda vienen preparados", indicó.

Deportivo Garcilaso será el séptimo club en el Perú para Da Silva. Foto: composición de LR/Liga 1

Deportivo Garcilaso será el séptimo club en el Perú para Da Silva. Foto: composición de LR/Liga 1

lr.pe

Números de Beto da Silva

En el 2025, Beto da Silva disputó 35 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura, así como la Sudamericana. Su producción se resumen en cuatro goles y cuatro asistencias a lo largo de 1.731 minutos de juego.

