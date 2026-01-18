Partidos de hoy, lunes 19 de enero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos en la Premier League, LaLiga, Serie A de Italia, etc.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 19 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Premier League, LaLiga) y Sudamérica (Liga BetPlay, Copa Argentina, Copa de la Liga AUF) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En este inicio de semana, habrá acción futbolística en ligas importantes del Viejo Continente, como la inglesa, española e italiana. En nuestra región, equipos de Colombia, Argentina y Uruguay disputarán sus respectivas competencias domésticas.
Partidos de la Premier League HOY
- Brighton vs Bournemouth
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium.
Partidos de LaLiga HOY
- Elche vs Sevilla
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Cremonese vs Verona
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Lazio vs Como
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium.
Partidos de la Copa Argentina HOY
- Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports.
Partidos de la Liga BetPlay HOY
- Cúcuta vs Once Caldas
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol.
Partidos de la Copa de la Liga AUF HOY
- Peñarol vs Racing de Montevideo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: AUF TV.