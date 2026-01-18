HOYSuscripcion LR Focus

Rodrigo Ureña perdió su primer partido oficial con Millonarios e hinchas culpan al DT: "Qué daño al fútbol le hace"

El exjugador de Universitario fue titular en la derrota de su club por el inicio de la liga colombiana. Los hinchas arremetieron contra el técnico por no alinear al chileno en su posición natural.

Hernán Torres hizo jugar a Rodrigo Ureña por el lado derecho del campo. Foto: FC Millonarios
Hernán Torres hizo jugar a Rodrigo Ureña por el lado derecho del campo. Foto: FC Millonarios

Rodrigo Ureña tuvo un debut amargo en el Torneo Apertura de Colombia. El mediocampista de Millonarios fue titular en la derrota 1-2 ante Atlético Bucaramanga, un partido al que llegaba con mucha expectativa tras su buena actuación en los amistosos de pretemporada.

Lejos de atribuirle al chileno algún grado de responsabilidad en el mal resultado, los hinchas enfilaron sus críticas hacia el técnico Hernán Torres, a quien acusaron de colocar al exvolante de Universitario en una posición distinta a la que normalmente suele ocupar.

PUEDES VER: ¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, el juvenil de 15 años de Universitario que Javier Rabanal probó ante Sport Boys?

lr.pe

Hinchas de Millonarios critican al DT por Rodrigo Ureña

En la red social X, los fanáticos del conjunto bogotano cuestionaron la decisión del entrenador de no utilizar al 'Pitbull' por un costado de la cancha y no en el medio de campo, zona que es de su especialidad.

"Torres está quemando a Ureña", "¿Cómo es que a Ureña lo pone por derecha cuando es volante central?", "Ureña es '4' y lo puso de '8'", "El señor Torres posiciona a Ureña mal y no le pone ayuda", "Le trajeron a García y a Ureña y siguió usando a Vega y Victoria, jugadores que llevan años sin demostrar nada", fueron algunos comentarios.

"No puedes traer a Ureña y Mateo y terminar jugando con los mismos del año pasado", "Cómo se le ocurre colocar como carrilero por derecha a Rodrigo Ureña", "A Ureña creo que lo quemó jugando por derecha", "Qué daño al fútbol le hace el posicionamiento de Rodrigo Ureña. Tiene que jugar en el medio de eje, no tirado a la banda. Se nota que está incómodo", agregaron otros usuarios.

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo recordó la histórica noche ante Universitario por la Copa Libertadores: 'A ellos no le salió nada'

lr.pe

¿Qué dijo el DT de Millonarios sobre Rodrigo Ureña?

En declaraciones pospartido, Torres explicó a qué se debió la salida del chileno al minuto 64', otra decisión que fue criticada por la afición. "Ureña estaba cansado, teníamos controlado al Bucaramanga. Después, al ir perdiendo tenía que sacar un volante y me decidí por él para buscar el empate con un 4-4-1-1", dijo en conferencia de prensa.

