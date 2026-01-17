La pretemporada continúa y Javier Rabanal viene probando a todos los jugadores del plantel de Universitario. El club 'crema' disputó su primer amistoso ante Sport Boys, donde perdió por el marcador de 1-0 en Campo Mar. Si bien el resultado no fue el esperado, se resalta el hecho de que el comando técnico optó por darle oportunidad a los jóvenes del equipo. Uno de los canteranos que pudo ingresar en este cotejo fue Jhon Jairo Guzmán.

El delantero de 15 años tuvo su debut con el primer equipo ante la escuadra rosada. La presencia del juvenil generó una grata impresión a los hinchas 'cremas', ya que, a pesar de la corta edad del atacante, está la expectativa de que dentro de la institución puedan apostar por la cantera con mayor frecuencia.

Jhon Jairo Guzmán debutó con Universitario en amistoso de pretemporada

El canterano disputó su primer partido y aunque no logró concretar opciones claras de gol, mostró movilidad y disposición para participar en las jugadas. Con tan solo 15 años, Guzmán ha tenido la oportunidad de integrar las categorías menores en la selección peruana y se perfila a ser el próximo delantero del equipo en un futuro.

Se espera que Javier Rabanal le siga dando oportunidad a las divisiones inferiores de la institución. Por el momento, cuenta con algunos futbolistas juveniles en el primer equipo: Rafael Guzmán, Sebastián Flores, Josué Torres, Diogo Vásquez, Fabián Cabanillas y Christopher Loayza, son algunos de los canteranos que esperan el momento para debutar en primera división.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

El siguiente encuentro amistoso de la 'U' será ante Melgar el próximo 20 de enero en el Estadio Monumental a las 10.30 a. m. Luego, el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. será la presentación de su plantel en la 'Noche Crema' y enfrentarán a la Universidad de Chile. Este evento se llevará a cabo, también en el recinto de Ate.