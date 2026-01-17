HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Deportes

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, el juvenil de 15 años de Universitario que Javier Rabanal probó ante Sport Boys?

Universitario de Deportes perdió su primer partido amistoso de temporada, pero Javier Rabanal hizo debutar a Jhon Jairo Guzmán, juvenil de 15 años.

Jhon Jairo Guzmán ingresó en derrota de Universitario ante Sport Boys. Foto: Composición/Universitario TVU
Jhon Jairo Guzmán ingresó en derrota de Universitario ante Sport Boys. Foto: Composición/Universitario TVU

La pretemporada continúa y Javier Rabanal viene probando a todos los jugadores del plantel de Universitario. El club 'crema' disputó su primer amistoso ante Sport Boys, donde perdió por el marcador de 1-0 en Campo Mar. Si bien el resultado no fue el esperado, se resalta el hecho de que el comando técnico optó por darle oportunidad a los jóvenes del equipo. Uno de los canteranos que pudo ingresar en este cotejo fue Jhon Jairo Guzmán.

El delantero de 15 años tuvo su debut con el primer equipo ante la escuadra rosada. La presencia del juvenil generó una grata impresión a los hinchas 'cremas', ya que, a pesar de la corta edad del atacante, está la expectativa de que dentro de la institución puedan apostar por la cantera con mayor frecuencia.

PUEDES VER: Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

lr.pe

Jhon Jairo Guzmán debutó con Universitario en amistoso de pretemporada

El canterano disputó su primer partido y aunque no logró concretar opciones claras de gol, mostró movilidad y disposición para participar en las jugadas. Con tan solo 15 años, Guzmán ha tenido la oportunidad de integrar las categorías menores en la selección peruana y se perfila a ser el próximo delantero del equipo en un futuro.

Se espera que Javier Rabanal le siga dando oportunidad a las divisiones inferiores de la institución. Por el momento, cuenta con algunos futbolistas juveniles en el primer equipo: Rafael Guzmán, Sebastián Flores, Josué Torres, Diogo Vásquez, Fabián Cabanillas y Christopher Loayza, son algunos de los canteranos que esperan el momento para debutar en primera división.

PUEDES VER: Javier Rabanal se sorprendió por el buen desempeño de Álex Valera en los entrenamientos de Universitario: "Es muy completo"

lr.pe

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

El siguiente encuentro amistoso de la 'U' será ante Melgar el próximo 20 de enero en el Estadio Monumental a las 10.30 a. m. Luego, el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. será la presentación de su plantel en la 'Noche Crema' y enfrentarán a la Universidad de Chile. Este evento se llevará a cabo, también en el recinto de Ate.

Notas relacionadas
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

LEER MÁS
Universitario sorprende a los hinchas con nueva camiseta alterna: "La historia y grandeza se pintan de guinda"

Universitario sorprende a los hinchas con nueva camiseta alterna: "La historia y grandeza se pintan de guinda"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Latina, En Vivo] Alianza Lima vs Atenea HOY desde Villa El Salvador: punto a punto del partido

[Latina, En Vivo] Alianza Lima vs Atenea HOY desde Villa El Salvador: punto a punto del partido

LEER MÁS
Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima - Colo Colo: formaciones probables del último amistoso de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata

Alineaciones Alianza Lima - Colo Colo: formaciones probables del último amistoso de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025