Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mr. Peet manifiesta su sentir tras la salida de Carlos Galván y Julinho de 'A Presión': “Ambos son fundadores”

Mr. Peet no dudó en hablar sobre Carlos Galván y Julinho, quienes serán parte de un programa junto a figuras como Pol Deportes.

Mr. Peet habló sobre la salidas de Carlos Galván y Julinho. Foto: composición LR/Madrugol/TikTok
Mr. Peet habló sobre la salidas de Carlos Galván y Julinho. Foto: composición LR/Madrugol/TikTok

Mr. Peet habló sobre las salidas de Carlos Galván y Julinho. En una reciente edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo dio detalles sobre su sentir respecto a estas dos fuertes bajas que tendrá su programa 'A Presión'. Como se sabe, ambos exjugadores ahora estarán en un nuevo espacio junto a otros periodistas y Pol Deportes. Ante ello, el periodista señaló que ambos se van en buenos términos del programa.

“Nosotros sabíamos perfectamente cómo venía la mano. Como lo dije, Carlos Galván y Julinho se van en buenos términos. Nosotros no somos locos ni egoístas y, si no podemos cumplir las expectativas, por supuesto que estamos felices de que ellos crezcan en esto (streaming) que ya es una profesión. Así que no hay ningún problema. No hay drama en esto”, empezó diciendo Mr. Peet.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

lr.pe

Mr. Peet se pronuncia sobre salidas de Carlos Galván y Julinho de A Presión

En sus emotivas palabras, Arévalo no dudó en resaltar el gran aprecio que tiene por ambos panelistas, destacando que fueron fundadores del programa. Sin embargo, dejó en claro que el espacio debe continuar.

"Me quedo con un gran sentimiento por ambos, porque ambos son fundadores, y eso para mí es lo más importante. Me quedo con un gran sentimiento por ambos. Pero después no hay drama, porque la vida continúa y porque, así como ellos fueron fundadores y pasaron por A Presión Radio, y hoy pasan a otro medio, hay chicos que también están haciendo su camino. No puedo detenerme pensando que ‘se me acaba el mundo’, yo tengo que seguir con esto", explicó el periodista.

"Desde aquí, les voy a desear siempre lo mejor a ‘Carlitos’ Galván y a Julinho, fundadores, gente que creyó en la palabra de uno y no los defraudé ni los decepcioné, como ellos tampoco me decepcionaron a mí. Cumplimos de ambas partes", sentenció.

PUEDES VER: Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

lr.pe

Mr. Peet sorprende al contar que no tiene auspicios para 'A presión'

Cabe recordar que en anteriores ediciones del programa, Mr. Peet dio a conocer que no tiene auspicios para 'A Presión' por lo que no podía asegurar la continuidad de ningún panelista.

"No tengo auspicio para 'A presión'. A diferencia de otros años, en los que en noviembre ya sabía con qué auspiciador iba a contar y eso me permitía conversar con distintos protagonistas de algún medio, hoy no tengo ni cómo asegurar continuidad de nadie ni tengo cómo invitar a alguien", fueron sus palabras.

