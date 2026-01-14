Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"
El periodista deportivo contó que Néstor Gorosito no quiso 'borrar' al volante de Alianza Lima, sino que fue decisión de su preparador físico.
Jesús Castillo se ha ganado la confianza de Pablo Guede rápidamente y sería titular en el partido de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata 2026. El volante ha comenzado el año con el pie derecho a diferencia de lo que fue el último tramo de la temporada pasada. Bajo el mandato de Néstor Gorosito, Castillo fue perdiendo protagonismo hasta llegar a ser casi excluido del primer equipo sin motivo alguno.
En aquel entonces, la hinchada se preguntaba el porqué de sus constantes ausencias, pero no tenían respuesta. Tiempo después, el periodista deportivo Mr. Peet reveló que Jesús Castillo no fue 'borrado' de Alianza por culpa de Gorosito, sino por un altercado con su preparador físico.
Mr. Peet contó por qué Jesús Castillo fue excluido de Alianza Lima
En la última edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo contó detalles sobre la exclusión de Jesús Castillo de Alianza Lima. Según señaló, Gorosito nunca tomó la decisión de dejarlo fuera del equipo.
"Pensar que Castillo estuvo postergado, pero ni siquiera estuvo postergado por ‘Pipo’ Gorosito, no fue él quien lo postergó. Lo postergó el preparador físico", dijo.
Esto se debió a que Castillo quería entrenar, pero el preparador físico Sebastián Somoza no lo tenía en lista. "Alianza venía de Porto Alegre. Entonces, al entrenamiento en Lurín del día siguiente había una lista, y Castillo no estaba citado porque se supone que había jugado la noche anterior", añadió.
"Tú no estás en la lista. No me puedes alterar los planes, no me puedes alterar mi planificación. Tú no puedes venir a entrenar, tú tienes que descansar", fue lo que Somoza le habría manifestado a Castillo, según Mr. Peet.
Preparador físico de Néstor Gorosito reportó a Jesús Castillo en Alianza Lima
El comunicado continuó explicando que el accionar de Jesús Castillo no fue bien recibido por el preparador físico. Por ello, decidió elaborar un informe y lo reportó como una falta de respeto.
"Y para el preparador físico —porque hubo un intercambio de palabras que no viene al caso— eso le pareció una falta a su autoridad. Entonces mandó el informe, y eso fue lo que pasó. Ni siquiera 'Pipo' lo banqueó. Fue por un absurdo", concluyó.