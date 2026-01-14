HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

El periodista deportivo contó que Néstor Gorosito no quiso 'borrar' al volante de Alianza Lima, sino que fue decisión de su preparador físico.

Jesús Castillo tuvo un cruce de palabra con el preparador físico de Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Madrugol
Jesús Castillo tuvo un cruce de palabra con el preparador físico de Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Madrugol

Jesús Castillo se ha ganado la confianza de Pablo Guede rápidamente y sería titular en el partido de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata 2026. El volante ha comenzado el año con el pie derecho a diferencia de lo que fue el último tramo de la temporada pasada. Bajo el mandato de Néstor Gorosito, Castillo fue perdiendo protagonismo hasta llegar a ser casi excluido del primer equipo sin motivo alguno.

En aquel entonces, la hinchada se preguntaba el porqué de sus constantes ausencias, pero no tenían respuesta. Tiempo después, el periodista deportivo Mr. Peet reveló que Jesús Castillo no fue 'borrado' de Alianza por culpa de Gorosito, sino por un altercado con su preparador físico.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: 'Es el técnico que ellos quieren'

lr.pe

Mr. Peet contó por qué Jesús Castillo fue excluido de Alianza Lima

En la última edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo contó detalles sobre la exclusión de Jesús Castillo de Alianza Lima. Según señaló, Gorosito nunca tomó la decisión de dejarlo fuera del equipo.

"Pensar que Castillo estuvo postergado, pero ni siquiera estuvo postergado por ‘Pipo’ Gorosito, no fue él quien lo postergó. Lo postergó el preparador físico", dijo.

Esto se debió a que Castillo quería entrenar, pero el preparador físico Sebastián Somoza no lo tenía en lista. "Alianza venía de Porto Alegre. Entonces, al entrenamiento en Lurín del día siguiente había una lista, y Castillo no estaba citado porque se supone que había jugado la noche anterior", añadió.

"Tú no estás en la lista. No me puedes alterar los planes, no me puedes alterar mi planificación. Tú no puedes venir a entrenar, tú tienes que descansar", fue lo que Somoza le habría manifestado a Castillo, según Mr. Peet.

PUEDES VER: Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: 'Debe ser grato'

lr.pe

Preparador físico de Néstor Gorosito reportó a Jesús Castillo en Alianza Lima

El comunicado continuó explicando que el accionar de Jesús Castillo no fue bien recibido por el preparador físico. Por ello, decidió elaborar un informe y lo reportó como una falta de respeto.

"Y para el preparador físico —porque hubo un intercambio de palabras que no viene al caso— eso le pareció una falta a su autoridad. Entonces mandó el informe, y eso fue lo que pasó. Ni siquiera 'Pipo' lo banqueó. Fue por un absurdo", concluyó.

Notas relacionadas
¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO por amistoso en la Serie Río de La Plata 2026?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO por amistoso en la Serie Río de La Plata 2026?

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy EN VIVO: escasez de buses y pasajes elevados en Lima y Callao

Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Fútbol Peruano

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Federico Girotti recordó fuertes cruces que tuvo con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Argentina: "Nos acordamos y nos reímos"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025