The Strongest canceló amistoso contra Sporting Cristal y celestes ahora jugarán ante Sport Boys

Sporting Cristal ya no jugará contra The Strongest en un amistoso previo a su presentación en la Tarde Celeste. El equipo boliviano canceló la gira que tenía prevista desarrollar en Perú, por lo cual los celestes ahora se medirán a Sport Boys el próximo miércoles 21 de enero en La Florida.

Este es el segundo partido que los rimenses se quedan sin disputar en lo que va del año. Hace algunos días se canceló el choque ante Cruzeiro, por la Vitória Cup, debido a diversos problemas en la organización del certamen.

¿Por qué The Strongest canceló el amistoso ante Sporting Cristal?

Según informó hace un par de días el diario boliviano La Razón, el conjunto atigrado tenía previsto tomar el vuelo rumbo a Perú el último viernes 16 de enero, pero debido a que no se compraron a tiempo los pasajes el viaje no se realizó.

Además de Cristal, The Strongest iba a medirse contra FC Cajamarca y Sport Boys, pero ambos encuentros también se cayeron. De momento, solo tiene programado un amistoso en su país ante Cusco FC.

Amistosos de Sporting Cristal en pretemporada

Hasta ahora, el cuadro dirigido por Paulo Autuori solo ha podido enfrentar a CD Moquegua. El último domingo, los cerveceros le ganaron al recién ascendido por un ajustado 3-2 en un duelo que se disputó sin presencia de público.



Los otros dos cotejos que jugará el elenco bajopontino son el ya mencionado cruce frente a la Misilera (21 de enero) y el duelo por Tarde Celeste ante la U. Católica de Ecuador, previsto para el domingo 25 en el estadio Alberto Gallardo. Tras ello, no habrá más partidos hasta el debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, según confirmó el director deportivo Gustavo Zevallos.