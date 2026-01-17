HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     
Deportes

The Strongest canceló amistoso contra Sporting Cristal y celestes ahora jugarán ante Sport Boys

El equipo de Paulo Autuori tenía previsto jugar contra el Tigre, pero tras la caída del compromiso recurrirá a la Misilera, que viene de ganarle a Universitario.

El equipo cervecero jugará a puertas cerradas ante Sport Boys. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
El equipo cervecero jugará a puertas cerradas ante Sport Boys. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Sporting Cristal ya no jugará contra The Strongest en un amistoso previo a su presentación en la Tarde Celeste. El equipo boliviano canceló la gira que tenía prevista desarrollar en Perú, por lo cual los celestes ahora se medirán a Sport Boys el próximo miércoles 21 de enero en La Florida.

Este es el segundo partido que los rimenses se quedan sin disputar en lo que va del año. Hace algunos días se canceló el choque ante Cruzeiro, por la Vitória Cup, debido a diversos problemas en la organización del certamen.

PUEDES VER: Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

lr.pe

¿Por qué The Strongest canceló el amistoso ante Sporting Cristal?

Según informó hace un par de días el diario boliviano La Razón, el conjunto atigrado tenía previsto tomar el vuelo rumbo a Perú el último viernes 16 de enero, pero debido a que no se compraron a tiempo los pasajes el viaje no se realizó.

Además de Cristal, The Strongest iba a medirse contra FC Cajamarca y Sport Boys, pero ambos encuentros también se cayeron. De momento, solo tiene programado un amistoso en su país ante Cusco FC.

PUEDES VER: Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

lr.pe

Amistosos de Sporting Cristal en pretemporada

Hasta ahora, el cuadro dirigido por Paulo Autuori solo ha podido enfrentar a CD Moquegua. El último domingo, los cerveceros le ganaron al recién ascendido por un ajustado 3-2 en un duelo que se disputó sin presencia de público.

El club rimense sigue realizando su pretemporada en La Florida. Foto: Sporting Cristal

El club rimense sigue realizando su pretemporada en La Florida. Foto: Sporting Cristal

Los otros dos cotejos que jugará el elenco bajopontino son el ya mencionado cruce frente a la Misilera (21 de enero) y el duelo por Tarde Celeste ante la U. Católica de Ecuador, previsto para el domingo 25 en el estadio Alberto Gallardo. Tras ello, no habrá más partidos hasta el debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, según confirmó el director deportivo Gustavo Zevallos.

Notas relacionadas
Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

LEER MÁS
Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

LEER MÁS
Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025