Exjugador del Real Madrid destaca la capacidad de Javier Rabanal como entrenador en Universitario: ''Tiene el gen competitivo''

Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid, elogió el perfil profesional de Javier Rabanal y su trayectoria en clubes como Independiente del Valle, donde logró importantes éxitos, como la LigaPro de Ecuador.

Fernando Morientes elogió la llegada de Javier Rabanal a Universitario de Deportes. | Foto: composición LR/Tv Perú/Universitario de Deportes

Universitario de Deportes inició su etapa de pretemporada bajo la conducción del director técnico Javier Rabanal, quien asumió el cargo tras la salida de Jorge Fossati. El nuevo estratega tendrá como principal reto defender el título nacional obtenido la temporada pasada. Además, el cuadro crema busca ser protagonista en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Tras la designación del entrenador español, el exdelantero del Real Madrid, Fernando Morientes, se pronunció sobre la llegada de Javier Rabanal a Universitario de Deportes y destacó su perfil profesional. El histórico goleador aseguró que el técnico tiene las condiciones para liderar un proyecto competitivo.

PUEDES VER: “Adolecemos de un jugador referencia peruano en Europa”: Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, lideró acuerdo con César Vallejo

¿Qué dijo Fernando Morientes sobre la presencia de Javier Rabanal en Universitario?

Cuando fue consultado en una entrevista para 'TV Perú Deportes', Fernando Morientes destacó las cualidades de Javier Rabanal como director técnico. Además, reconoció la trayectoria que ha construido en clubes como Independiente del Valle de Ecuador, donde conquistó la LigaPro en 2025 y consolidó su perfil competitivo. El exdelantero español también resaltó la experiencia que Rabanal ha adquirido gracias a la escuela española y valoró su formación y metodología de trabajo.

“Sí conozco lo que ha hecho y puedo decir que esa formación que ha tenido en España la está transportando ahora mismo a países importantes como Bolivia (Ecuador), Perú, esa personalidad la tiene. Si ha cogido este proyecto es porque ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento. Espero que en el futuro y ojalá ese talento español en la formación podamos ponerlo a la causa del fútbol peruano”, resaltó.

PUEDES VER: Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

La capacidad de los entrenadores españoles

El popular 'Moro' también elogió las capacidades de los entrenadores españoles para transmitir el gen competitivo en el fútbol exterior, destacando que su éxito se basa en una sólida formación y en el talento táctico que les permite adaptarse a distintos contextos y mejorar el rendimiento de sus equipos.

“Lo bueno de los técnicos españoles es que la formación la tienen, también tienen ese gen competitivo que tenemos en España. Ojalá lo transporte aquí a Perú y que lo haga muy bien'', indicó.

En ese contexto, remarcó que el gen competitivo que transmiten los entrenadores formados en el fútbol español es de lo más destacado en la élite mundial, lo que resalta la importancia de poder transmitirlo en países emergentes como Perú.

“Yo creo que lo bueno que tenemos no solo es talento futbolístico, sino buenos formadores y eso hace que, evidentemente, no todos pueden estar en España y el fútbol europeo. Es bueno que también salgan a latitudes diferentes como el Perú para que pongan ese buen conocimiento que tienen”, profundizó.

