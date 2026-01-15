Olimpia vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de la Plata 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Colo Colo vs Olimpia EN VIVO por Serie Río de la Plata. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Este jueves 15 de enero, Olimpia y Colo Colo se medirán en el estadio Luis Franzini de Montevideo, en lo que será su estreno en la Serie Río de la Plata. El encuentro está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana), 9.00 p. m. en Chile y Paraguay, y podrá verse de manera exclusiva a través de la plataforma Disney Plus. Además, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Ambos equipos nunca han tenido un enfrentamiento directo, por lo que esta será la primera vez que chilenos y paraguayos se vean las caras, prometiendo un partidazo de principio a fin.

¿A qué hora juega Olimpia vs Colo Colo?

Este encuentro desde Perú se podrá seguir desde las 7.00 p.m. A continuación, la lista de horarios para cada país.

México: 6:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde ver transmisión Olimpia vs Colo Colo?

Si deseas seguir el partido entre Olimpia y Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026, deberás sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN Premium

Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus

México: Disney Plus

Centroamérica: Disney Plus

Pronósticos para el Olimpia vs Colo Colo

Para las principales casas de apuestas, este compromiso está super parejo.