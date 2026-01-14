Alianza Lima jugará ante Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026. Hace algunos días se llevó a cabo el respectivo sorteo, el cual emparejó a los blanquiazules y al Rojo Matador en la primera jornada. Ahora, el equipo de Pablo Guede ya conoce cuándo y a qué hora se enfrentarán contra Huancayo en busca de comenzar con un triunfo.

Como se conoce, los huancaínos sorprendieron en este mercado de fichajes tras anunciar el regreso de Roberto Mosquera, quien descendió con Alianza Universidad en la temporada pasada. Por su parte, Alianza no solo trajo a un nuevo entrenador, sino que también incorporó a futbolistas de alta calidad, como lo es Luis Advíncula.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo jugarán por la fecha 1 de la Liga 1 2026 el próximo viernes 30 de enero, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Sport Huancayo?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima ante Sport Huancayo arrancará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Sport Huancayo?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo por la primera jornada de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, donde ahora podrás disfrutar de los partidos de la primera división del Perú en su totalidad. Asimismo, puedes seguirlo en su plataforma L1 Play.