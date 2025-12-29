Gianluca Lapadula no la pasa bien en Italia, ya que las constantes lesiones y el cambio de entrenador lo han puesto contra las cuerdas. El '9' de la selección peruana, a sus 35 años, vive una pesadilla en la Serie B. Sin embargo, no se rinde y quiere recuperar su mejor versión para volver a defender la 'Blanquiroja' en la próxima Copa América y en las Eliminatorias. El olfato goleador sigue intacto, pero su cuerpo dice lo contrario.

Pese a la irregular temporada de 'Lapagol', en la Serie B, la directiva lo sigue respaldando e incluso no dudaron en llenarlo de elogios en una reciente entrevista. El momento de Gianluca Lapadula no es bueno, pero siguen esperando su regreso.

¿Qué dijo el Directo Deportivo de Spezia sobre Gianluca Lapadula?

El nombre del delantero ítalo-peruano vuelve a sonar con fuerza en el mercado de fichajes. No obstante, el director deportivo del club italiano, Stefano Melissano, asombró con sus declaraciones. “El mercado nos impone unos plazos que no decidimos nosotros. Lapadula es un jugador muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo, y no está en el mercado", aclaró el directivo.

Además, rompió su silencio sobre las lesiones de Gianluca Lapadula. "Ha pasado por un periodo de recuperación tras una lesión, de adaptación al nuevo método de trabajo del cuerpo técnico y, en este momento, al tener cinco delanteros en la plantilla, el entrenador está tomando ciertas decisiones, pero sin duda sigue siendo un jugador importante”, sentenció el italiano.

¿Cuántos goles anotó Gianluca Lapadula en la Serie B 2025?

El experimentado '9 de la selección peruana ha logrado participar en 11 encuentros en la Serie B como la Copa Italia, registrando 4 goles. Su objetivo principal es recuperar su mejor estado físico y asegurar un lugar como titular, dado que el entrenador opta por alinear a dos atacantes bajo el esquema táctico 1-4-4-2. En este contexto, jugadores como Edoardo Soleri, Gabriele Artistico, Vanja Vlahovic y Giuseppe Di Serio cuentan con una ventaja considerable. En su última actuación, el artillero peruano se hizo presente en el marcador con un cabezazo que significó el 1-0 en el partido.