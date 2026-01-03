HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hernán Barcos traza el objetivo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026: "No podemos empezar con la mentalidad de salvar la categoría"

El delantero argentino fue presentado oficialmente y aseguró que FC Cajamarca buscará clasificar a un torneo internacional en el 2026.

Hernán Barcos jugará en su segundo club en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Facebook
Hernán Barcos jugará en su segundo club en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Facebook

Hernán Barcos fue oficialmente presentado como nuevo jugador del FC Cajamarca, club que jugará a la Liga 1 2026 por primera vez después de su ascenso. El veterano atacante argentino, de 41 años, dejó en claro que su incorporación responde a un plan deportivo con aspiraciones más elevadas que la simple permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

Durante la ceremonia de presentación, el goleador, quien defendió los colores de Alianza Lima en las últimas cinco temporadas, enfatizó en que su objetivo y el del equipo es pelear por puestos de clasificación a torneos internacionales, dejando de lado el discurso tradicional de “mantener la categoría”.

lr.pe

Hernán Barcos sueña en grande con FC Cajamarca para la Liga 1 2026

“Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear”, declaró el 'Pirata' en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que su llegada el conjunto cajamarquino no es para ser protagonista, sino para ayudar a la institución a lograr sus objetivos. “No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar al FC Cajamarca. El objetivo es grupal, no personal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro, todos iguales”, agregó.

¿Qué jugadores ha contratado FC Cajamarca para la Liga 1 2026?

Aparte de Hernán Barcos, FC Cajamarca también confirmó la llegada de Pablo Lavandeira. El volante llega proveniente de Alianza Lima tras no tener muchos minutos por una grave lesión. A continuación, conoce la lista de jugadores que ha fichado el club cajamarquino.

  • Hernán Barcos (delantero)
  • Jonathan Betancourt (extremo)
  • Pablo Lavandeira (mediocampista)
  • Samuel Aspajo (arquero)
  • Alexis Rodas (defensa)
  • Matías Almirón (defensa).
Hernán Barcos bailó al ritmo del carnaval: así fue recibido el 'Pirata' por los hinchas de FC Cajamarca

Hernán Barcos rompe su silencio tras polémica salida de Alianza Lima: "No te puedes llevar bien con todos"

Presidente de FC Cajamarca reveló objetivo del club tras fichaje de Hernán Barcos y otras figuras: "¿Por qué no soñar?"

Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

Mateo Antoni reveló qué le dijo Pablo Guede para convencerlo de llegar a Alianza Lima: "Influyó mucho"

Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

El nuevo formato que tendrá la Liga 1 2026: se aplicarán cambios sobre los cupos de extranjeros

