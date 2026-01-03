Hernán Barcos fue oficialmente presentado como nuevo jugador del FC Cajamarca, club que jugará a la Liga 1 2026 por primera vez después de su ascenso. El veterano atacante argentino, de 41 años, dejó en claro que su incorporación responde a un plan deportivo con aspiraciones más elevadas que la simple permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

Durante la ceremonia de presentación, el goleador, quien defendió los colores de Alianza Lima en las últimas cinco temporadas, enfatizó en que su objetivo y el del equipo es pelear por puestos de clasificación a torneos internacionales, dejando de lado el discurso tradicional de “mantener la categoría”.

Hernán Barcos sueña en grande con FC Cajamarca para la Liga 1 2026

“Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear”, declaró el 'Pirata' en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que su llegada el conjunto cajamarquino no es para ser protagonista, sino para ayudar a la institución a lograr sus objetivos. “No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar al FC Cajamarca. El objetivo es grupal, no personal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro, todos iguales”, agregó.

¿Qué jugadores ha contratado FC Cajamarca para la Liga 1 2026?

Aparte de Hernán Barcos, FC Cajamarca también confirmó la llegada de Pablo Lavandeira. El volante llega proveniente de Alianza Lima tras no tener muchos minutos por una grave lesión. A continuación, conoce la lista de jugadores que ha fichado el club cajamarquino.