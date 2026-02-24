HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Nace el primer bebé en el Reino Unido de un útero trasplantado de una donante fallecida: “Un milagro”

La madre dice que está "más feliz que nunca en su vida" después de dar a luz a su hijo, que ahora tiene 10 semanas.

Bebé nace de una madre con un trasplante de útero. Foto: Womb Transplant UK/PA
Bebé nace de una madre con un trasplante de útero. Foto: Womb Transplant UK/PA

El nacimiento de un bebé en el Reino Unido tras un trasplante de útero de una donante fallecida marca un nuevo avance en la medicina. El niño, llamado Hugo, nació en diciembre de 2025 en el Hospital Queen Charlotte y Chelsea, en Londres, y es el primero en el país concebido y gestado gracias a este tipo de intervención.

La madre es Grace Bell, una mujer de unos 30 años nacida sin un órgano funcional debido al síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), una condición congénita poco frecuente que afecta a una de cada 5.000 mujeres. A pesar de tener ovarios sanos, no podía llevar un embarazo. Durante años, sus únicas opciones eran la adopción o la gestación subrogada.

El procedimiento le abrió por primera vez la posibilidad de gestar a su propio hijo. Tras el parto, Bell describió la experiencia como “simplemente un milagro”.

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

Un avance pionero

La intervención quirúrgica se realizó en junio de 2024 en el Hospital de Churchill, en Oxford, y tuvo una duración aproximada de 10 horas. El útero donado por una mujer fallecida cuyos familiares autorizaron la donación de órganos. Luego de la cirugía, Bell se sometió a una fertilización in vitro y a la posterior transferencia de embriones en un centro especializado de Londres.

La implantación forma parte de un ensayo clínico nacional impulsado por la organización benéfica Womb Transplant UK, que evalúa dicho tipo de trasplante puede convertirse en un tratamiento habitual para muchas mujeres. En total, diez están previstos dentro del programa, aunque hasta ahora solo tres de este tipo se han realizado. El nacimiento de Hugo es el primero que culmina con éxito.

"Muy pocos bebés han nacido en Europa como resultado de que sus madres hayan recibido el útero de un donante fallecido", dijo la cirujana Isabel Quiroga, líder del equipo conjunto.

PUEDES VER: Unos pescadores hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

lr.pe

Esperanza para muchas mujeres

Los médicos consideran que este nacimiento ofrece una nueva posibilidad a quienes, hasta ahora, no podían gestar. Más de 100 trasplantes se han realizado en todo el mundo y dieron lugar a más de 70 partos.

"A través de la donación se ha dado a otras familias el precioso regalo del tiempo, la esperanza, la sanación y ahora la vida", dijo la familia de Bell.

Tras uno o dos embarazos, se prevé retirar el órgano para evitar que la paciente tenga que tomar medicamentos inmunosupresores de por vida.

