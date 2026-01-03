HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona se quedó con el derbi ante el Espanyol gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski

Elenco dirigido por Hansi Flick le sacó siete puntos de ventaja al Real Madrid, que hoy enfrenta en el Santiago Bernabéu al Real Betis (10:15 a.m.).

Lewandowski y Yamal celebran el triunfo.
Lewandowski y Yamal celebran el triunfo. | AFP

¡Alegría Blaugrana! El FC Barcelona no suelta para nada el liderato de LaLiga española y gracias a una notable actuación de su golero Joan García, se quedó con la victoria en el derbi contra el Espanyol en un duelo disputado en el RCDE Stadium (0-2).

Dani Olmo y Robert Lewandowski fueron los encargados de armar la fiesta para los dirigidos por Hansi Flick, que pasaron muchos apuros y sufriendo demasiado en defensa.

Con las líneas adelantas, el conjunto ‘perico’ aprovechó los espacios para contragolpear y tuvo la primera clara en los pies de Roberto Fernández, al fallar en el mano a mano.

Raphinha con un tiro libre a la cabeza de Ferran Torres tuvo la respuesta, pero sin mayor peligro. Pere Milla con un excelente cabezazo casi manda el balón al fondo de la red, pero apareció la mano salvadora a puro reflejo del ‘1’ García para decirle que ‘no’.

Para el complemento Jules Koundé tuvo la mejor con un frentazo que Marko Dmitrovic envió al tiro de esquina. Roberto Fernández no estuvo en su noche al fallar dos claras: un fuerte derechazo y un mano a mano en el área tras un contragolpe.

El Espanyol merecía su premio, pero el poderío del Barcelona pudo más y sobre los 86 minutos Olmo con un remate colocado silenció el RCDE Stadium. Y sobre los 90’, Lewandowski aprovechó una buena corrida de Fermín López para picar el esférico y decretar el 2-0 que le da el liderato al Barza con 49 puntos, siete más que el escolta Real Madrid, que hoy tendrá al frente al Real Betis en el Santiago Bernabéu (10:15 a.m.). 

