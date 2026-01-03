HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: "Tiene objetivos demasiado altos"

Después de confirmarse su llegada al conjunto uruguayo, Sebastián Britos fue visto en la capital y conversó con la prensa sobre su futuro tras dejar Universitario.

Sebastián Britos se fue de Universitario siendo bicampeón. Foto: composición LR/Jordy Flores
Sebastián Britos se fue de Universitario siendo bicampeón. Foto: composición LR/Jordy Flores

La llegada de Sebastián Britos a Peñarol generó gran repercusión en el Perú. Después de ser bicampeón con Universitario, el jugador separó su camino con el club crema, ya que no contaban con él para la próxima temporada. En medio de este contexto, Britos ha sido visto nuevamente en suelo peruano pese a que su desvinculación de la 'U' se concretó hace varias semanas.

Al ser consultado sobre su nueva etapa en el Carbonero, el uruguayo expresó su felicidad por jugar en uno de los equipos más grandes de su país. Asimismo, destacó que con Peñarol se han planteando metas gigantescas para esta nueva campaña.

lr.pe

Sebastián Britos habla sobre su fichaje por Peñarol tras dejar Universitario

“Estoy contento, Peñarol es un equipo grande de mi país. Estoy feliz”, dijo en un primer momento. Posteriormente, le preguntaron sobre sus metas con el conjunto aurinegro. “Peñarol tiene objetivos demasiado altos“, respondió.

lr.pe

¿Cómo le fue a Sebastián Britos en su última temporada con Universitario?

Durante la campaña 2025, el guardameta tuvo participación en 40 encuentros oficiales, en los cuales encajó 31 tantos y consiguió dejar su portería imbatida en 17 partidos, cifras que evidencian su constancia y firme desempeño en el arco.

