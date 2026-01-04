Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima "Con ganas de enfrentarme a él"
El joven volante quiere recuperar protagonismo y asegura estar listo para dejar atrás las lesiones. En el Aeropuerto Jorge Chávez, envió un mensaje a Javier Rabanal, DT de Universitario.
Alianza Lima no convenció la temporada pasada, ya que no consiguió el título de la Liga 1 y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, este 2026 ilusiona a los hinchas con los refuerzos e incluso algunos jugadores como Alessandro Burlamqui quieren cobrarse la revancha. El futbolista de raíces español se mostró confiado en la pretemporada y le mandó un recado a Javier Rabanal, DT de la 'U'
El objetivo del popular club de La Victoria es evitar el tetracampeonato de Universitario y conseguir un mejor funcionamiento con los recientes fichajes. Se espera que el volante de 24 años gane más protagonismo en la zona de volantes y sea la conexión con el letal ataque aliancista.
¿Qué dijo Alessandro Burlamaqui sobre Javier Rabanal?
El mediocampista aseguró que las lesiones lo perjudicaron la temporada pasada, pero este año será diferente. ”Estuve con lesión, aunque ahora será distinto. No es que tengamos la obligación, vamos a campeonar. Nos tenemos que centrar en nosotros este año”, enfatizó Alessandro Burlamaqui en el Aeropuerto Jorge Chávez.
El momento más picante fue el recado que le mandó a Javier Rabanal, tras ser consultado por los 'Clásicos' que se vienen este año entre Alianza Lima y Universitario. “No lo conozco personalmente, pero personas de mi confianza lo conocen y es un profesor muy bueno. Con ganas de enfrentarme a él, va a ser muy bonito”, reveló el centrocampista aliancista.
¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?
El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se disputará el sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p.m. La transmisión estará a cargo de Latina. La emisión del partido entre Alianza Lima e Inter Miami será realizada por Latina a través de todas sus plataformas.
¿Cuál es el precio de las entradas para asistir a la Noche Blanquiazul?
Los precios de las localidades para el evento oscilan entre S/ 470, correspondientes a las tribunas Norte y Sur, hasta S/ 3.125, que es el costo del boleto más elevado, el Palco Apuesta Total. Sin duda, precios pocas veces vistos en el fútbol peruano.