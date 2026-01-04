HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima "Con ganas de enfrentarme a él"

El joven volante quiere recuperar protagonismo y asegura estar listo para dejar atrás las lesiones. En el Aeropuerto Jorge Chávez, envió un mensaje a Javier Rabanal, DT de Universitario.

Burlamaqui manda recado al entrenador de Universitario. Foto: Inka Digital TV
Burlamaqui manda recado al entrenador de Universitario. Foto: Inka Digital TV

Alianza Lima no convenció la temporada pasada, ya que no consiguió el título de la Liga 1 y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, este 2026 ilusiona a los hinchas con los refuerzos e incluso algunos jugadores como Alessandro Burlamqui quieren cobrarse la revancha. El futbolista de raíces español se mostró confiado en la pretemporada y le mandó un recado a Javier Rabanal, DT de la 'U'

El objetivo del popular club de La Victoria es evitar el tetracampeonato de Universitario y conseguir un mejor funcionamiento con los recientes fichajes. Se espera que el volante de 24 años gane más protagonismo en la zona de volantes y sea la conexión con el letal ataque aliancista.

PUEDES VER: FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

lr.pe

¿Qué dijo Alessandro Burlamaqui sobre Javier Rabanal?

El mediocampista aseguró que las lesiones lo perjudicaron la temporada pasada, pero este año será diferente. ”Estuve con lesión, aunque ahora será distinto. No es que tengamos la obligación, vamos a campeonar. Nos tenemos que centrar en nosotros este año”, enfatizó Alessandro Burlamaqui en el  Aeropuerto Jorge Chávez.

El momento más picante fue el recado que le mandó a Javier Rabanal, tras ser consultado por los 'Clásicos' que se vienen este año entre Alianza Lima y Universitario. “No lo conozco personalmente, pero personas de mi confianza lo conocen y es un profesor muy bueno. Con ganas de enfrentarme a él, va a ser muy bonito”, reveló el centrocampista aliancista.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis EN VIVO? Alineaciones confirmadas del partido de hoy

lr.pe

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se disputará el sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p.m. La transmisión estará a cargo de Latina. La emisión del partido entre Alianza Lima e Inter Miami será realizada por Latina a través de todas sus plataformas.

PUEDES VER: Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

lr.pe

¿Cuál es el precio de las entradas para asistir a la Noche Blanquiazul?

Los precios de las localidades para el evento oscilan entre S/ 470, correspondientes a las tribunas Norte y Sur, hasta S/ 3.125, que es el costo del boleto más elevado, el Palco Apuesta Total. Sin duda, precios pocas veces vistos en el fútbol peruano.

Notas relacionadas
¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas HOY por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas HOY por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Jairo Vélez se olvida de Universitario al llegar a Lima para arrancar la pretemporada: "Mi cabeza está en Alianza"

Jairo Vélez se olvida de Universitario al llegar a Lima para arrancar la pretemporada: "Mi cabeza está en Alianza"

LEER MÁS
Pablo Guede y su rotunda respuesta sobre el posible fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "No tengo ni idea"

Pablo Guede y su rotunda respuesta sobre el posible fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "No tengo ni idea"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

LEER MÁS
¿Dónde ver Perú vs Qatar EN VIVO HOY por la fecha 1 de la fase de grupos en la Kings World Cup Nations 2026?

¿Dónde ver Perú vs Qatar EN VIVO HOY por la fecha 1 de la fase de grupos en la Kings World Cup Nations 2026?

LEER MÁS
Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: "Tiene objetivos demasiado altos"

Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: "Tiene objetivos demasiado altos"

LEER MÁS
Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años: ¿cuándo juegan los celestes por la Vitória Cup?

Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años: ¿cuándo juegan los celestes por la Vitória Cup?

LEER MÁS
Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis EN VIVO? Alineaciones confirmadas del partido de hoy

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis EN VIVO? Alineaciones confirmadas del partido de hoy

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresa su preocupación de que EE. UU. ataque el derecho internacional

Deportes

Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis EN VIVO? Alineaciones confirmadas del partido de hoy

FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

JEE limpia Rafael López Aliaga: rechazan tachas contra el candidato de Renovación Popular

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025