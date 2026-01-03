Pablo Guede se alista para entrenar al popular club de La Victoria. El entrenador de Alianza Lima se ilusiona con una buena campaña en Copa Libertadores y el título de la Liga 1. El conjunto blanquiazul refuerza su plantilla en medio de los rumores sobre el posible fichaje de Luis Advíncula. El 'Rayo' mantiene contrato con Boca Juniors, aunque no se encuentra su mejor momento. El DT argentino afirmó que le gustaría tenerlo su equipo.

El experimentado lateral podría darle jerarquía y potencia en la banda al once titular de Alianza Lima. Sin embargo, no hay nada fijo e incluso Pablo Guede aseguró que tiene que conversar con la directiva para ver el panorama con Luis Advíncula.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el posible fichaje de Luis Advíncula en Alianza Lima?

El nuevo entrenador de Alianza Lima no pudo ocultar su emoción de contar con el reconocido lateral peruano en el once titular. "¿Advíncula? No tengo ni idea. Quiero llegar, hablar con Franco, y eso veremos. ¿Me gustaría tenerlo? Claro, ¿a quién no le gustaría?", reveló en Entre Bolas.

De todos modos, si es que no llega Advíncula, tienen el objetivo claro. "Yo ya sabía que veníamos a campeonar, y se está armando un equipo para poder hacerlo. Asimismo, destacó el tridente ofensivo que ostenta Alianza. "Es buenísimo, es mejor tener a esos tres (Guerrero, Ramos y Girotti) que por ahí no tener a ninguno. La competencia sana del día a día va a ser lo que va a llevar a quién juegue y quién no", sentenció en Entrebolas.

¿Cuándo será el siguiente el partido de Alianza Lima?

Los partidos más próximos que tendrán los blanquiazules será su participación en la Serie Río de La Plata, la cual inicia el 10 de enero. Tengamos en cuenta que los íntimos enfrentarán a Independiente (10/01), Unión de Santa Fe (14/01) y Colo Colo (18/01).

Estos encuentros de pretemporada servirán de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 2026 y como preparación internacional previo a disputar la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

Confirmado. El partido de Alianza Lima contra Inter Miami está pactado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute y la transmisión oficial estará a cargo de Latina Televisión.



