Entrenador de fútbol fue asesinado por sicarios que lo atacaron en plena vía pública en el Callao

La Depincri Callao quedó a cargo de las investigaciones por el asesinato de Carlos Enrique Neciosup. Foto: captura de Prensa Chalaca/Facebook

Un nuevo crimen enluta al fútbol en el Callao. El último miércoles 4 de marzo por la noche, desconocidos acabaron con la vida de Carlos Enrique Neciosup, reconocido entrenador de fútbol en la región, tras atacarlo a balazos en plena vía pública. El hecho ocurrió en el cruce de la cuadra 7 del jirón Arica con el jirón Carrillo Albornoz.

Según informó Exitosa, el hombre de 60 años fue interceptado por dos sicarios en moto, quienes le dispararon hasta en cinco oportunidades y, tras dejarlo tendido en el pavimento, se dieron a la fuga. Aunque la víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos solo certificaron su deceso.

Policía investiga asesinato de entrenador Carlos Enrique Neciosup

Tras el ataque, personal de la Policía Nacional del Perú, así como miembros del serenazgo y de la Marina de Guerra, llegaron hasta el lugar y acordonaron la zona. De igual forma, el fiscal de turno, junto con peritos de criminalística, realizaron las diligencias correspondientes, como el recojo de casquillos de balas.

El caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, cuyos efectivos revisarán las cámaras de seguridad de la zona a fin de encontrar más detalles que permitan dar con la identidad de los delincuentes.

El 'Profe Necio', como era conocido Neciosup por los vecinos del Callao, contaba con una reconocida trayectoria en la comunidad chalaca por su trabajo en el fútbol formativo y amateur. Vía redes sociales, los internautas lamentaron su fallecimiento.