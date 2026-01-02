HOYSuscripcion LR Focus

Perú en la Kings World Cup Nations 2026: rivales y jugadores del equipo presidido por Paolo Guerrero

Por segundo año consecutivo, Perú participará en el Mundial de selecciones de la Kings League. El 'Depredador' y el streamer ElZeein liderarán al combinado nacional.

Paolo Guerrero será la imagen de Perú en este torneo. Foto: composición de LR/Carlos Felix

Perú dirá presente en la Kings World Cup Nations 2026, segunda edición del certamen mundial de selecciones que se celebra bajo el amparo de la marca Kings League. En esta ocasión, Brasil será el país anfitrión de la competencia entre 20 representativos nacionales que buscarán alzar el trofeo de campeón.

En el caso peruano, el equipo tendrá como presidentes a Paolo Guerrero y el streamer ElZeein, mientras que José Eugenio 'Cheché' Hernández será el entrenador. En el 2025, el combinado incaico se quedó a puertas de los cuartos de final, por lo que ahora irá en busca de revancha.

lr.pe

Jugadores de Perú en la Kings World Cup Nations

Estos son los 13 jugadores que integrarán el plantel blanquirrojo para esta Kings World Cup Nations. Eder Pérez, Junior Ulloa, Juan Saravia y Jordi Rivera integraban la primera lista, pero fueron reemplazados.

  • Arqueros: Erick Ramírez, Percy Valverde
  • Defensas: Luis Saravia, Yovanny Portilla
  • Mediocampistas: Bruno Agnello, Iban Gálvez, Jesús Honores, Juan Carlos Pérez, Kevin Gutiérrez, Riber Sánchez
  • Delanteros: Giovani Asencio, Jorge Sevilla, Luis Fidel Vivas.
Pérez, Ulloa, Rivera y Saravia fueron convocados en un inicio, pero luego declinaron de participar. Foto: El Zeein

Fixture de Perú en la Kings World Cup Nations

Perú integra el grupo D del torneo, junto con Qatar, España y Brasil. Para clasificar a cuartos de final, el cuadro bicolor debe terminar primero. En caso de finalizar segundo o calificar como el tercer mejor clasificado de toda la fase de grupos, tendrá que disputar una ronda de 'Last Chance'.

  • Fecha 1: Qatar vs Perú | domingo 4 de enero | 3.00 p. m.
  • Fecha 2: España vs Perú | martes 6 de enero | 5.00 p. m.
  • Fecha 3: Brasil vs Perú | sábado 10 de enero | hora por confirmar.

¿Dónde ver los partidos de Perú en la Kings World Cup Nations?

En territorio peruano y Latinoamérica, la transmisión de esta Kings World Cup Nations 2026 estará disponible en el plan Premium de la plataforma de streaming Disney Plus. Para el resto del mundo, irá gratis vía DAZN.

