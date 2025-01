Perú vs Uzbekistán EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver ONLINE el partido por el Last Chance de la Kings World Cup Nations 2025?

Perú vs Uzbekistán se ven las caras en la Kings World Cup Nations 2025 tras vencer a Corea del Sur y caer contra Estados Unidos, respectivamente. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Perú vs Uzbekistán se ven las caras en la Kings World Cup Nations 2025 tras vencer a Corea del Sur y caer contra Estados Unidos, respectivamente. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora ver Perú vs Uzbekistán por el Last Chance de la Kings World Cup Nations 2025? El equipo liderado por el streamer nacional Zein enfrentará al seleccionado de Asia Central este martes 7 de enero de 2025 a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). Este emocionante enfrentamiento por un cupo en los cuartos de final del torneo se podrá ver a través de Disney Plus y las diferentes plataformas de la competición en Twitch, YouTube, Kick, TikTok y X. La República Deportes hará una cobertura especial para este partido.

¿Cuándo juega Perú vs Uzbekistán por el Last Chance de la Kings World Cup Nations 2025?

El esperado partido entre Perú y Uzbekistán está programado para este martes 7 de enero de 2025. Este encuentro, que pertenece a la fase del Last Chance, promete emociones de principio a fin. Perú llega hasta esta instancia tras derrotar a Corea del Sur por 4 a 3 en la fase 2, mientras que Uzbekistán buscará reponerse de la derrota por 6 a 2 contra Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Perú vs Uzbekistán por la Kings World Cup?

El partido de Perú vs Uzbekistán comenzará a las 12.00 p. m., hora de Perú, y a las 6.00 p. m., hora local en Italia. Este encuentro iniciará la última jornada del Last Chance, que también tendrá el duelo entre Alemania y México. Si te encuentras en otro país del continente o en España y no quieres perderte este partidazo, aquí te mostramos el horario en diferentes zonas de la región:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a. m.

11.00 a. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 12.00 p. m.

12.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 1.00 p. m.

1.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 2.00 p. m.

2.00 p. m. España: 6.00 p. m.

PUEDES VER: Cuartos de final confirmados en la Kings World Cup Nations 2025 y duelos del Last Chance

¿Dónde ver Perú vs Uzbekistán EN VIVO y ONLINE?

El Perú vs Uzbekistán podrá verse EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de Disney Plus, que cuenta con los derechos exclusivos del torneo. Asimismo, podrás seguir este y todos los encuentros de la Kings World Cup Nations 2025 a través de las diferentes plataformas oficiales del torneo, como Twitch, YouTube, Kick, TikTok y X. Además, estará disponible por los canales de Zein, presidente del equipo nacional.

Otra forma de poder seguir todas las incidencias del encuentro en línea es a través de La República Deportes, que hará una cobertura especial de este encuentro. Aquí podrás vivir todos los detalles de la previa, así como también el minuto a minuto del partido, videos de los goles y más.

¿Contra qué equipo se enfrentará el ganador del Perú vs Uzbekistán?

El equipo que logre la victoria en este decisivo partido tendrá el privilegio de avanzar a los cuartos de final, donde se medirá contra Colombia, uno de los equipos más destacados del torneo. Los ‘cafeteros’ lograron su clasificación directa a esta instancia tras conseguir dos triunfos en las primeras fases frente a Marruecos y Turquía por 4 a 1 y 3 a 2, respectivamente.