Corte Superior de Justicia de La Libertad redujo mora judicial en el Juzgado de Paz Letrado de El Porvenir

La Corte Superior de Justicia de La Libertad logró reducir en un 55% la mora judicial en el Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir, órgano jurisdiccional que desde el año 2022 enfrentaba una severa sobrecarga procesal de 5 065 expedientes. Este importante resultado se enmarca en la política de descarga procesal impulsada por la presidenta de la Corte, doctora Cecilia Milagros León Velásquez.

A inicios del año 2025, y ante la crítica situación del despacho judicial, la Presidencia de la Corte declaró en emergencia dicho juzgado, lo que permitió la implementación de acciones inmediatas y coordinadas para enfrentar el atraso acumulado, el cual afectaba principalmente a poblaciones vulnerables.

Gracias al liderazgo y compromiso de la magistrada Cecilia Vente Castillo, jueza del Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir, así como al esfuerzo sostenido de su equipo de trabajo, y el apoyo del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de El Porvenir y de servidores de la Unidad de Flagrancia, se logró que este órgano jurisdiccional resuelva un total de 2 792 expedientes, alcanzando un 233 % de producción anual.

Al respecto, la doctora León Velásquez destacó que el logro obtenido es resultado del trabajo conjunto y solidario de la jueza y del personal, así como de la identificación institucional y el compromiso que tienen con los litigantes.

“Los resultados que hoy presentamos son fruto del esfuerzo del propio juzgado, del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de El Porvenir y de trabajadores de la Unidad de Flagrancia, quienes, al advertir la situación crítica y las constantes quejas por el atraso —especialmente de madres alimentistas—, brindaron un apoyo decidido y voluntario para contribuir a la descarga procesal”, señaló.

Finalmente manifestó que continuará supervisando e implementando estrategias para que en este 2026, el atraso en el Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir se revierta al 100%, en beneficio de la población que tramita sus procesos en dicho órgano jurisdiccional y que espera respuestas prontas a sus demandas.