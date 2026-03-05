HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      
Corte Superior de Justicia de La Libertad redujo mora judicial en el Juzgado de Paz Letrado de El Porvenir

Gracias a una gestión articulada y al trabajo comprometido de magistrados y servidores judiciales, se alcanzó un 233 % de producción anual.

Se procesaron 2,792 expedientes, logrando una producción anual del 233%. Fuente: Difusión.
Se procesaron 2,792 expedientes, logrando una producción anual del 233%. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad logró reducir en un 55% la mora judicial en el Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir, órgano jurisdiccional que desde el año 2022 enfrentaba una severa sobrecarga procesal de 5 065 expedientes. Este importante resultado se enmarca en la política de descarga procesal impulsada por la presidenta de la Corte, doctora Cecilia Milagros León Velásquez.

A inicios del año 2025, y ante la crítica situación del despacho judicial, la Presidencia de la Corte declaró en emergencia dicho juzgado, lo que permitió la implementación de acciones inmediatas y coordinadas para enfrentar el atraso acumulado, el cual afectaba principalmente a poblaciones vulnerables.

Gracias al liderazgo y compromiso de la magistrada Cecilia Vente Castillo, jueza del Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir, así como al esfuerzo sostenido de su equipo de trabajo, y el apoyo del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de El Porvenir y de servidores de la Unidad de Flagrancia, se logró que este órgano jurisdiccional resuelva un total de 2 792 expedientes, alcanzando un 233 % de producción anual.

Al respecto, la doctora León Velásquez destacó que el logro obtenido es resultado del trabajo conjunto y solidario de la jueza y del personal, así como de la identificación institucional y el compromiso que tienen con los litigantes.

Los resultados que hoy presentamos son fruto del esfuerzo del propio juzgado, del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de El Porvenir y de trabajadores de la Unidad de Flagrancia, quienes, al advertir la situación crítica y las constantes quejas por el atraso —especialmente de madres alimentistas—, brindaron un apoyo decidido y voluntario para contribuir a la descarga procesal”, señaló.

Finalmente manifestó que continuará supervisando e implementando estrategias para que en este 2026, el atraso en el Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir se revierta al 100%, en beneficio de la población que tramita sus procesos en dicho órgano jurisdiccional y que espera respuestas prontas a sus demandas.

