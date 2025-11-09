Manchester City derrotó 3-0 al Liverpool en el partido número 1.000 del Pep Guardiola como técnico profesional

Josep Guardiola empezó su carrera profesional como técnico hace 18 años entre el FC Barcelona y su reserva, el Bayern Múnich y ahora en el Manchester City, club con el que pudo cumplir 1.000 partidos como estratega y lo celebró con un categórico triunfo sobre el Liverpool en el Etihad Stadium cerrando la jornada 11 de la Premier League (3-0).

Con la de ayer, Guardiola suma 716 victorias, 156 empates y solo 128 derrotas, teniendo un promedio de más de 70% de efectividad. Sus máximos goleadores han sido Lionel Messi (211), Erling Haaland (143) y Sergio Agüero (124); mientras que su mejor asistente ha sido el belga Kevin De Bruyne (158).

El elenco “Ciudadano” busca esta temporada un nuevo título local por lo que aprovechó al máximo el empate 2-2 del sábado del líder Arsenal (26 puntos) sobre el Sunderland para escalar a la segunda casilla (22).

En el trámite del partido, el “Androide” noruego tuvo una inmejorable oportunidad de romper el cero sobre los 13 minutos, pero falló el disparo penal tras previa falta en el área contra Jérémy Doku. Sin embargo, antes de la media hora de juego Haaland (29’) tuvo su revancha tras un cabezazo y mandar el balón al fondo de la red. Son 14 los goles que suma en la Premier League en apenas 11 compromisos.

Liverpool tuvo reacción y logró igualar las acciones, pero el VAR anuló el tanto marcado por Virgil Van Dijk por un off-side de Robertson que tapó la visión del ‘1’ del Manchester City.

Antes de concluir la primera mitad llegaría otro baldazo de agua fría para los de Anfield. Nico González (45’ +3) mandó un remate colocado que se desvió en Van Dijk y confundió al arquero Giorgi Mamardashvili.

Todo era dominio total de los locales, hasta que Doku (63’), endiablado y buscando coronar su actuación con gol, encontró su premio con un derechazo esquinado imposible otra vez para Mamardashvili.

“Las cifras son una locura... no paso mi tiempo pensando cuántos, pero cuando alcanzas ese hito y miras hacia atrás y ves lo que has logrado... las victorias, el nivel, no solo en Premier League, también en Champions, hemos hecho cosas increíbles en Barcelona, increíbles- Nunca pensé ni por un segundo en alcanzar los 1.000 partidos. Solo quieres hacer un buen trabajo, jugar al fútbol de la manera correcta y ver qué sucede”, declaró Guardiola tras concluir el partido.