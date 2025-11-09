HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Deportes

Manchester City derrotó 3-0 al Liverpool en el partido número 1.000 del Pep Guardiola como técnico profesional

Conjunto "Ciudadano" ya es segundo en la Premier League con 22 puntos y se puso a cuatro del líder Arsenal.

Erling Haaland marcó un tanto.
Erling Haaland marcó un tanto. | Difusión

Josep Guardiola empezó su carrera profesional como técnico hace 18 años entre el FC Barcelona y su reserva, el Bayern Múnich y ahora en el Manchester City, club con el que pudo cumplir 1.000 partidos como estratega y lo celebró con un categórico triunfo sobre el Liverpool en el Etihad Stadium cerrando la jornada 11 de la Premier League (3-0).

Con la de ayer, Guardiola suma 716 victorias, 156 empates y solo 128 derrotas, teniendo un promedio de más de 70% de efectividad. Sus máximos goleadores han sido Lionel Messi (211), Erling Haaland (143) y Sergio Agüero (124); mientras que su mejor asistente ha sido el belga Kevin De Bruyne (158).

El elenco “Ciudadano” busca esta temporada un nuevo título local por lo que aprovechó al máximo el empate 2-2 del sábado del líder Arsenal (26 puntos) sobre el Sunderland para escalar a la segunda casilla (22).

En el trámite del partido, el “Androide” noruego tuvo una inmejorable oportunidad de romper el cero sobre los 13 minutos, pero falló el disparo penal tras previa falta en el área contra Jérémy Doku. Sin embargo, antes de la media hora de juego Haaland (29’) tuvo su revancha tras un cabezazo y mandar el balón al fondo de la red. Son 14 los goles que suma en la Premier League en apenas 11 compromisos.

Liverpool tuvo reacción y logró igualar las acciones, pero el VAR anuló el tanto marcado por Virgil Van Dijk por un off-side de Robertson que tapó la visión del ‘1’ del Manchester City.

Antes de concluir la primera mitad llegaría otro baldazo de agua fría para los de Anfield. Nico González (45’ +3) mandó un remate colocado que se desvió en Van Dijk y confundió al arquero Giorgi Mamardashvili.

Todo era dominio total de los locales, hasta que Doku (63’), endiablado y buscando coronar su actuación con gol, encontró su premio con un derechazo esquinado imposible otra vez para Mamardashvili.

“Las cifras son una locura... no paso mi tiempo pensando cuántos, pero cuando alcanzas ese hito y miras hacia atrás y ves lo que has logrado... las victorias, el nivel, no solo en Premier League, también en Champions, hemos hecho cosas increíbles en Barcelona, increíbles- Nunca pensé ni por un segundo en alcanzar los 1.000 partidos. Solo quieres hacer un buen trabajo, jugar al fútbol de la manera correcta y ver qué sucede”, declaró Guardiola tras concluir el partido.

Notas relacionadas
FC Barcelona le ganó a Celta de Vigo por LaLiga y se pone a tres puntos del Real Madrid

FC Barcelona le ganó a Celta de Vigo por LaLiga y se pone a tres puntos del Real Madrid

LEER MÁS
Real Madrid consigue un amargo empate 0-0 contra Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports

Real Madrid consigue un amargo empate 0-0 contra Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Lamine Yamal es el jugador que más insultos recibe en España, revela informe: supera a Vinícius Jr. por más del doble

Lamine Yamal es el jugador que más insultos recibe en España, revela informe: supera a Vinícius Jr. por más del doble

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
Todo se define en Matute: Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en la final de ida de la Liga Femenina

Todo se define en Matute: Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en la final de ida de la Liga Femenina

LEER MÁS
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025