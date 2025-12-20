Kylian Mbappé marcó un tanto en la victoria del Real Madrid e igualó el récord de Cristiano Ronaldo

¡Que los cumplas feliz! Kylian Mbappé festejó ayer su cumpleaños número 27 y lo celebró por partida triple. Triunfo del Real Madrid 2-0 sobre el Sevilla, un gol que sentenció el compromiso en el Santiago Bernabéu y establecer un récord que ostentaba su ídolo de infancia: Cristiano Ronaldo. El atacante francés llegó a los 59 goles en un año natural e igualó lo hecho por el portugués en el 2013.

“Hoy (ayer) es un día especial porque es mi cumpleaños. Era importante acabar el año con un resultado positivo. Ganar este partido era el objetivo”, explicó “Kiky”, consciente de que el equipo venía de semanas exigentes en LaLiga y que había perdido el liderato del torneo.

En referencia al jugador del Al-Nassr, Mbappé reiteró la idolatría que le tiene desde muy pequeño. “Cristiano Ronaldo ha sido siempre mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia del fútbol mundial. Es un honor para mí poder igualar un registro suyo”, confesó. Por eso la celebración fue distinta. “Normalmente tengo la mía (celebración), pero hoy quería compartirla con él”, argumentó.

El de ayer fue el último compromiso que disputó el Real Madrid durante el año, su próximo rival será el Real Betis el 4 de enero también en el Santiago Bernabéu (10:15 a.m.) por LaLiga y de ahí continuará su travesía en el derbi de la capital española contra el Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España (8/01).

“Quiero mandar un saludo a Cristiano y a todos los madridistas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Vamos a empezar rápido con la Supercopa de España y partidos de Liga. El primer título llega pronto y tenemos que estar listos. Los aficionados siempre han estado con nosotros, en el Bernabéu y en todo el mundo. Queremos lo mismo en 2026. Vamos a dar la vida por este escudo y demostrar en el campo que no son solo palabras”, concluyó Mbappé.