HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Kylian Mbappé marcó un tanto en la victoria del Real Madrid e igualó el récord de Cristiano Ronaldo

Atacante francés llegó a los 59 goles en un año natural, mismo registro que el jugador del Al-Nassr en el 2013.

Kylian Mbappé marcó un tanto en el triunfo 2-0 sobre el Sevilla.
Kylian Mbappé marcó un tanto en el triunfo 2-0 sobre el Sevilla. | AFP

¡Que los cumplas feliz! Kylian Mbappé festejó ayer su cumpleaños número 27 y lo celebró por partida triple. Triunfo del Real Madrid 2-0 sobre el Sevilla, un gol que sentenció el compromiso en el Santiago Bernabéu y establecer un récord que ostentaba su ídolo de infancia: Cristiano Ronaldo. El atacante francés llegó a los 59 goles en un año natural e igualó lo hecho por el portugués en el 2013.

“Hoy (ayer) es un día especial porque es mi cumpleaños. Era importante acabar el año con un resultado positivo. Ganar este partido era el objetivo”, explicó “Kiky”, consciente de que el equipo venía de semanas exigentes en LaLiga y que había perdido el liderato del torneo.

En referencia al jugador del Al-Nassr, Mbappé reiteró la idolatría que le tiene desde muy pequeño. “Cristiano Ronaldo ha sido siempre mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia del fútbol mundial. Es un honor para mí poder igualar un registro suyo”, confesó. Por eso la celebración fue distinta. “Normalmente tengo la mía (celebración), pero hoy quería compartirla con él”, argumentó.

El de ayer fue el último compromiso que disputó el Real Madrid durante el año, su próximo rival será el Real Betis el 4 de enero también en el Santiago Bernabéu (10:15 a.m.) por LaLiga y de ahí continuará su travesía en el derbi de la capital española contra el Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España (8/01).

“Quiero mandar un saludo a Cristiano y a todos los madridistas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Vamos a empezar rápido con la Supercopa de España y partidos de Liga. El primer título llega pronto y tenemos que estar listos. Los aficionados siempre han estado con nosotros, en el Bernabéu y en todo el mundo. Queremos lo mismo en 2026. Vamos a dar la vida por este escudo y demostrar en el campo que no son solo palabras”, concluyó Mbappé.

Notas relacionadas
Con goles de Bellingham y Mbappé, Real Madrid venció a Sevilla en su último partido del año

Con goles de Bellingham y Mbappé, Real Madrid venció a Sevilla en su último partido del año

LEER MÁS
Kylian Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo: marcó gol de penal y celebró con el 'Siuuu'

Kylian Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo: marcó gol de penal y celebró con el 'Siuuu'

LEER MÁS
PSG consiguió por primera vez la Copa Intercontinental al derrotar por penales (2-1) al Flamengo de Brasil

PSG consiguió por primera vez la Copa Intercontinental al derrotar por penales (2-1) al Flamengo de Brasil

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO por partido amistoso internacional?

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO por partido amistoso internacional?

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

LEER MÁS
Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

LEER MÁS
Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

LEER MÁS
Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025