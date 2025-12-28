HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

FC Cajamarca hizo oficial el fichaje de Pablo Lavandeira: Exfutbolista de Alianza Lima jugará en club recién ascendido a la Liga 1 2026

Pablo Lavandeira continuará su carrera en FC Cajamarca y disputará la Liga 1 2026.

FC Cajamarca oficializó la llegada de Pablo Lavandeira. Foto: Composición LR
FC Cajamarca oficializó la llegada de Pablo Lavandeira. Foto: Composición LR

FC Cajamarca se sigue reforzando. El conjunto cajamarquino hizo oficial la llegada de Pablo Lavandeira como nuevo refuerzo y jugará la Liga 1 2026. El volante llega a Cajamarca, luego de hacerse oficial su salida de Alianza Lima, donde jugó la presente temporada.

El equipo lo presentó a través de sus redes sociales: "¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Pablo Lavandeira!. Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Lavandeira llega a la "Tierra del Cumbe" para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo", indicó el club recién ascendido.

larepublica.pe

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

Pablo Lavandeira jugará con FC Cajamarca la Liga 1 2026

En medio de los rumores acerca del interés por parte de FC Cajamarca con Pablo Lavanderia, ambos pudieron llegar a un acuerdo. 'Lava' se mantendrá jugando en la Liga 1, pero ahora, con otra camiseta. Esto debido a que el conjunto 'blanquiazul' no lo tenía en los planes para continuar el siguiente año.

El vínculo del uruguayo con el equipo cajamarquino es por 2 temporadas. Es decir, tendrá contrato hasta finales del 2027. Se habla mucho de que no será el único exjugador de Alianza que llegará al equipo, ya que, Hernán Barcos también está cerca de llegar al equipo, mucho más con la llegada de su excompañero.

PUEDES VER: Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

lr.pe

¿En qué equipos jugó Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira pasó por varios equipos, sobre todo en su país de origen. Esta es la lista de los clubes donde jugó el volante uruguayo:

  • Tacuarembó (Uruguay)
  • Huracán (Uruguay)
  • Cerro Largo (Uruguay)
  • Antofagasta (Chile)
  • Progreso (Uruguay)
  • Wanderes (Uruguay)
  • San Luis (Chile)
  • Villa Teresa (Uruguay)
  • UTC (Perú)
  • Deportivo Municipal (Perú)
  • Sport Rosario (Perú)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Audax Italiano (Chile)
  • Ayacucho FC (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • FBC Melgar (Perú)

