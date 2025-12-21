HOYSuscripcion LR Focus

Perú derrotó 2-0 a Bolivia en Chincha y hay preocupación en los altiplánicos, que en marzo jugarán el repechaje mundialista

Goles de Piero Magallanes y Basco Soyer para un 2-0 que cierra el año de la selección peruana.

Piero Magallanes puso el 1-0 parcial. | Carlos Felix

La Selección Peruana de Agremiados (SAFAP) y dirigida por el argentino Gerardo Ameli, enfrentó a Bolivia, equipo que en marzo próximo enfrentará a Surinam por el repechaje mundialista. La cita fue en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha con un resultado a favor de los nuestros 2-0 gracias a Piero Magallanes y Bassco Soyer.

El duelo se tornó muy trabado en el medio sector debido al intenso calor que se sintió en la ciudad iqueña (23°) por lo que tuvo su minuto de hidratación. Lo más resaltante fue un pequeño conato de bronca entre el boliviano Diego Medina con Mathias Llontop, a quién le metió un codazo tras una pelota dividida. Alexander Succar reaccionó, pero por suerte del espectáculo, no llegó a mayores. Perú buscó hacer daño en el juego aéreo, precisamente con Succar, pero sin claridad. El primer tiempo no trajo mayores situaciones de gol.

Para el complemento la cara de la bicolor fue otra y los cambios de Ameli dieron sus frutos en un resultado que parecía quedaba 0-0. El ingreso de Bassco Soyer, Erick Canales y Piero Magallanes fueron vitales.

Sobre los 87 minutos Magallanes (Sport Huancayo) intentó con un remate de larga distancia que chocó en un defensor del elenco altiplánico. Esto descolocó al golero y la pelota se fue al fondo de la red. Y Soyer (Gil Vicente) aprovechó una corrida por izquierda de Pablo Goicochea para empujar el esférico casi debajo del arco (90’). El árbitro dio el pitazo final y hay preocupación en Bolivia, que el 26 de marzo se medirá contra Surinam por un espacio en el Mundial 2026. El elenco que gane buscará el último boleto contra Irak

