Las Eliminatorias Sudamericanas pasadas fueron malas para la selección peruana. No se pudo cumplir el objetivo de clasificar al Mundial, ya que la 'Bicolor' culminó en el penúltimo lugar de la tabla, solo por detrás de la selección chilena. Por ahora, la selección no tiene director técnico, pero Manuel Barreto es quien está al mando el equipo de manera interina.

En la búsqueda del DT ideal para la 'Bicolor', también se están planteando futuros amistosos para el próximo año. Gustavo Peralta, a través de su cuenta de X, indicó que los rivales de la selección podrían ser europeos. "La FPF está cerca de concretar amistosos en las fechas FIFA de marzo y junio ante rivales europeos que disputarán el Mundial", indicó el periodista.

¿Cuándo será el siguiente partido de Perú?

No se tiene todavía un día exacto para el próximo encuentro de la selección peruana, pero las fechas FIFA más cercanas son en marzo y junio. Se espera que la 'Bicolor' pueda aprovechar el calendario para continuar con los encuentros de preparación con miras a la siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

Muchos esperan que los rivales sean de talla mundial como Francia, España o Portugal, pero no se puede confirmar nada por el momento. Se espera que el nuevo comando técnico pueda estar a cargo de estos amistosos.

¿Cuándo la Selección Peruana tendrá su nuevo DT?

Tampoco se tiene una fecha precisa en cuanto a la elección del nuevo DT, pero se especula que puede ser presentado para el mes de enero. Jean Ferrari, director general de la selección peruana, será el encargado de escoger al nuevo técnico, quien podría ser de nacionalidad argentina o uruguaya.