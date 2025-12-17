¿Quién es Octavio Rivero, el '9' uruguayo que los hinchas de Universitario sueñan para su plantel 2026?

A poco de terminar el año, los equipos vienen planificando para lo que será la siguiente temporada. Universitario de Deportes también se encuentra buscando fichajes para tener un plantel a la altura que pueda dar pelea en la Copa Libertadores y para tentar el 'tetracampeonato' en la Liga 1 2026. Un nombre que fue vinculado con el equipo crema es el del uruguayo Octavio Rivero.

El delantero milita actualmente en el fútbol ecuatoriano, precisamente en Barcelona SC, donde viene siendo uno de los futbolistas más destacados del plantel. A pesar de ello, su continuidad es duda, ya que, la institución viene teniendo problemas económicos que harían que no continúe en el plantel. Tras ello, empezó a ser sondeado en tienda 'crema'.

¿Quién es Octavio Rivero?

Octavio Rivero es un futbolista uruguayo de 33 años. Se desempeña como delantero y cuenta con más de 130 goles en toda su carrera. El delantero apodado como 'La Iguana' tiene experiencia jugando en diversos países como Uruguay, Chile, Canadá, México y recientemente, en Ecuador.

Su actual club es el Barcelona SC, donde ha anotado 14 goles en la presente temporada. El uruguayo viene realizando una buena temporada, es por ello que, ha captado la atención de varios clubes importantes del continente. Es su segundo año en el club ecuatoriano,

¿En qué equipos ha jugado Octavio Rivero?

El delantero ha jugado en distintos equipos a nivel profesional. Esta es la lista de clubes por donde pasó el uruguayo: