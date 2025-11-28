HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
Agente de Lucas Passerini, quien solo marcó 3 goles en el 2025, confirmó contacto con Alianza Lima: "Me llamaron"

Según su representante, Lucas Passerini el deseo de varios clubes en Argentina y en distintas partes de Sudamérica. Alianza Lima se habría sumado a la lista de interesados.

Lucas Passerini es compañero de Bryan Reyna en Belgrano. Foto: composición LR/AFP
Alianza Lima ya piensa en el reemplazo de Hernán Barcos. Después de confirmarse la partida del delantero argentino, el conjunto blanquiazul empezó a buscar nuevos nombres en el mercado sudamericano. Uno de los que habría llamado la atención a la directiva es Lucas Passerini. El atacante de 31 años actualmente milita en Belgrano y, según su representante Diego Braga, es el deseo de varios clubes en este lado del mundo.

De acuerdo al representante, Alianza lo llamó para preguntar sobre el futbolista. Asimismo, Sarmiento, Platense y U. de Chile son algunos clubes que han sondeado a Passerini.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: Yo creo que se enteró solo

Agente de Lucas Passerini confirma contacto con Alianza Lima

"Tiene contrato hasta 2026. Hasta hoy, nos han llamado de muchos clubes, pero de Belgrano no, aunque bueno, tiene contrato Lucas", expresó Braga en un primer momento en diálogo con 'Cadena 3 Argentina'.

Posteriormente, reveló un acercamiento con Alianza Lima y otros clubes del continente. "Nos llamaron varios. U. de Chile lo quiso siempre, antes de que venga a Belgrano incluso; después San Lorenzo también lo quiso en el mercado anterior;  Sarmiento lo quiere siempre, Platense ahora lo quiere para jugar Copa Libertadores; de Alianza Lima también me llamaron; así que estamos trabajando, pero recién arranca esto", añadió.

PUEDES VER: Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: Ahí termina de romperse todo

¿Quién es Lucas Passerini, el argentina que podría llegar a Alianza Lima?

Lucas Passerini es un futbolista profesional argentino nacido el 16 de julio de 1994 en Formosa, que se desempeña como delantero. Actualmente viste la camiseta número '9' del Belgrano de la Primera División de Argentina.

Tras su debut en 2014 con Quilmes, su carrera lo llevó por varios clubes en Argentina, Paraguay, Chile y México, incluyendo pasos por Palestino, donde fue goleador en 2019, Cruz Azul, Necaxa, Atlético San Luis, y Unión La Calera.

En 2023 recaló en Belgrano con la misión de reemplazar al goleador saliente del equipo. En la actual temporada, Passerini registra solo 3 goles después de haber disputado un total de 30 compromisos.

