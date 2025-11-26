El pasado domingo 23 se disputó una nueva edición del Brasileirão entre Corinthians y Cruzeiro, partido que terminó 3-0 a favor de 'La Bestia Negra'. Tras el encuentro, el medio Ge.Globo realizó, como es habitual, un análisis del partido y evaluó el desempeño de los jugadores.

En este contexto, André Carrillo fue uno de los señalados. Aunque ingresó casi al inicio del segundo tiempo, el medio brasileño destacó que el peruano tuvo un rendimiento algo flojo, especialmente por su falta de agilidad para evitar los goles.

Prensa brasileña cuestiona rendimiento de André Carrillo

El Brasileirão se acerca a su fase final y los equipos más destacados buscan asegurar su clasificación a los torneos internacionales. Sin embargo, la tarea se complica para Corinthians, ya que la derrota ante Cruzeiro provocó que André Carrillo recibiera duras críticas por parte del portal Ge.Globo.

"Ayudó al Corinthians a mantener la posesión del balón durante más tiempo y prácticamente no cometió pases erróneos. No fue el principal culpable del tercer gol, pero podría haber corregido el error de Hugo con un poco más de agilidad", se lee en su página web.

Carrillo obtuvo una calificación de 5.0. Foto: Ge.Globo

¿Cómo le va a André Carrillo en el Corinthians?

André Carrillo ha tenido una temporada donde no ha podido aportar con muchos goles ni asistencias. Según los datos del portal especializado Transfermarkt, el peruano ha disputado 20 partidos en la Serie A de Brasil, sumando un solo gol.