HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Prensa brasileña cuestiona rendimiento de André Carrillo tras derrota de Corinthians: “Un poco más de agilidad"

André Carrillo recibió críticas tras el partido del Brasileirão donde Corinthians perdió 3-0 ante Cruzeiro. El medio Ge.Globo señaló que pudo haber hecho un poco más para evitar el gol de Cruzeiro.

André Carrilo obtuvo una calificación de 5.0 tras el partido contra Cruzeiro. Foto: composición LR/André Carrillo/Ge.Globo
André Carrilo obtuvo una calificación de 5.0 tras el partido contra Cruzeiro. Foto: composición LR/André Carrillo/Ge.Globo

El pasado domingo 23 se disputó una nueva edición del Brasileirão entre Corinthians y Cruzeiro, partido que terminó 3-0 a favor de 'La Bestia Negra'. Tras el encuentro, el medio Ge.Globo realizó, como es habitual, un análisis del partido y evaluó el desempeño de los jugadores.

En este contexto, André Carrillo fue uno de los señalados. Aunque ingresó casi al inicio del segundo tiempo, el medio brasileño destacó que el peruano tuvo un rendimiento algo flojo, especialmente por su falta de agilidad para evitar los goles.

PUEDES VER: Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

lr.pe

Prensa brasileña cuestiona rendimiento de André Carrillo

El Brasileirão se acerca a su fase final y los equipos más destacados buscan asegurar su clasificación a los torneos internacionales. Sin embargo, la tarea se complica para Corinthians, ya que la derrota ante Cruzeiro provocó que André Carrillo recibiera duras críticas por parte del portal Ge.Globo.

"Ayudó al Corinthians a mantener la posesión del balón durante más tiempo y prácticamente no cometió pases erróneos. No fue el principal culpable del tercer gol, pero podría haber corregido el error de Hugo con un poco más de agilidad", se lee en su página web.

Carrillo obtuvo una calificación de 5.0. Foto: Ge.Globo

Carrillo obtuvo una calificación de 5.0. Foto: Ge.Globo

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

¿Cómo le va a André Carrillo en el Corinthians?

André Carrillo ha tenido una temporada donde no ha podido aportar con muchos goles ni asistencias. Según los datos del portal especializado Transfermarkt, el peruano ha disputado 20 partidos en la Serie A de Brasil, sumando un solo gol.

Notas relacionadas
Prensa brasileña se rinde ante Erick Noriega y supera a André Carrillo, pese a perder duelo de peruanos en Brasil: "El mejor"

Prensa brasileña se rinde ante Erick Noriega y supera a André Carrillo, pese a perder duelo de peruanos en Brasil: "El mejor"

LEER MÁS
DT de Corinthians celebra el repentino regreso de André Carrillo tras grave lesión: "Otro que nos ayuda"

DT de Corinthians celebra el repentino regreso de André Carrillo tras grave lesión: "Otro que nos ayuda"

LEER MÁS
Prensa brasileña no perdonó a André Carrillo, pese a inesperado regreso en Corinthians tras dura lesión: "Le falta la calidad que tuvo antes"

Prensa brasileña no perdonó a André Carrillo, pese a inesperado regreso en Corinthians tras dura lesión: "Le falta la calidad que tuvo antes"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

LEER MÁS
Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

LEER MÁS
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Fan Fest de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Fest de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

Deportes

Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO HOY por la fase liga de Champions League: horario y canal TV

Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora y canal TV de la final de Copa Libertadores 2025

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Fernando Rospigliosi no descarta pensión vitalicia para Dina Boluarte: "Lo decidirá el Congreso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025