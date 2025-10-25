HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Liverpool suma su cuarta derrota consecutiva por Premier League. Esta vez fue víctima del Brentford

El Manchester United sonríe tras superar 4-2 al Brighton y hoy el City visita al Aston Villa (9:00 a.m.).

Mohamed Salah anotó el 3-2 final.
Mohamed Salah anotó el 3-2 final. | AFP

Hoy continúa la emoción de la Premier League y el Manchester City tiene una dura visita al Villa Park donde enfrentará al Aston Villa (9:00 a.m.). A la misma hora, el líder Arsenal recibe en el Emirates Stadium al Crystal Palace.

El elenco “Ciudadano” es tercero de la competición con 16 puntos y puede colocarse como líder del torneo siempre y cuando sume de a tres hoy y los “Gunners” (19) caigan en casa.

El técnico Pep Guardiola nuevamente no podrá contar hoy con Rodri Hernández debido a una lesión en los isquiotibiales que arrastra desde antes del parón internacional de octubre.

“Los futbolistas que no estuvieron ante el Villarreal tampoco estarán este fin de semana”, confirmó Guardiola en conferencia de prensa, dejando claro que ni el madrileño ni Abdukodir Khusanov podrán ser de la partida.

Los locales, por su parte, esperan dar el golpe. Si bien cayeron a mitad de semana contra el Go Ahead Eagles por la Europa League, por el torneo inglés cayeron por última vez ante el Crystal Palace el pasado 31 de agosto, sumando desde aquella fecha dos empates y tres triunfos consecutivos.

En tanto, ayer el Manchester United cosechó un nuevo triunfo en la Premier League y se ubica en la cuarta casilla con 16 puntos. Esta vez su víctima fue el Brighton el Old Trafford. Matheus Cunha (24’), Casemiro (34’) y un doblete de Bryan Mbeumo (61’ y 90’ +7) se encargaron de marcar para los “Diablos Rojos”, mientras que Danny Welbeck (74’) y Charalampos Kostoulas (90’ +2) descontaron para las “Gaviotas”.

Quien sigue con números rojos es el Liverpool. Los de Anfield nuevamente han caído por la Premier League y esta vez a manos del Brentford (3-2). Todo empezó de cabeza para el Liverpool que se vio abajo en el marcador apenas a los 5 minutos. Dango Ouattara rompió el marcador y a poco de concluir la primera mitad Kevin Schade (45’) amplió las diferencias. El defensa Milos Kerkez (45’ +5) puso el descuento.

Para el segundo tiempo, las “Abejas” volvieron a salir con todo e Igor Thiago (60’) puso el 3-1 parcial. Los “Reds” volvieron a descontar a través de Mohamed Salah (89’) y ya suman cuatro derrotas consecutivas.

