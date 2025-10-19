Alianza Lima está enfocado en su próximo enfrentamiento contra Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito saben que cada partido es crucial en esta etapa final de la temporada. Piero Cari, en declaraciones recientes, demostró confianza y expectativa frente al 'Rojo Matador' luego de anotar el primer gol de su carrera contra Sport Boys.

El joven futbolista de 18 años se encuentra en un gran momento por el buen juego que viene mostrando en la Liga 1 e incluso muchos hinchas aliancistas exigen su titularidad en la nueva selección peruana de fútbol. El poder ofensivo y su personalidad ilusionan en La Victoria.

¿Qué dijo Piero Cari sobre Sport Huancayo?

"Feliz de mi primer gol soñado. Estoy muy motivado y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ir a ganar. Al hincha que nos sigan apoyando", declaró Piero Cari para las cámaras de Inka Digital TV. La 'Joya' de Alianza Lima demostró su nivel ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué partidos le falta a Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima tiene tres partidos por delante en el Torneo Clausura 2025, por lo que debe conseguir el pleno de triunfos para anhelar, como mínimo, estar entre los cuatro primeros de la Tabla Acumulada. Los blanquiazules tienen su última salida a provincia, por lo que tratarán de celebrar al término de los 90'.

Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima descansa

Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar

Fecha 18: Alianza Lima descansa

Fecha 19: Alianza Lima vs UTC

Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

En lo que va de este 2025, Gorosito lleva dirigidos 49 partidos en Alianza Lima, entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Su balance es de 24 victorias, 13 empates y 12 derrotas.