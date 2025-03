El futuro de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena se encuentra en la cuerda floja tras el reciente empate con Ecuador en las Eliminatorias 2026. Pablo Milad, presidente de la ANFP, ha dejado entrever su descontento con el desempeño del entrenador argentino, sugiriendo que las decisiones sobre su continuidad deben ser tomadas con calma y reflexión.

Milad ha manifestado que la situación actual de la ‘roja’ es complicada, ya que ocupa el último lugar en la tabla de clasificación. A pesar de las opciones matemáticas de clasificar al Mundial, el presidente de la ANFP ha señalado que los próximos partidos serán cruciales y que se requiere una evaluación profunda sobre el futuro de Gareca.

La situación se complica aún más por la cláusula de salida del entrenador, que podría costar a la ANFP cerca de 1,5 millones de dólares. Esta cifra representa un obstáculo significativo para la federación, que debe sopesar el costo económico frente a los resultados deportivos.

La postura de Pablo Milad sobre Ricardo Gareca

En su comparecencia ante los medios, Pablo Milad no escatimó en palabras al referirse a la situación de Gareca. “Es algo personal, las decisiones son personales, a veces uno tiene que renunciar a algo si no se ha cumplido”, afirmó, dejando claro que la confianza depositada en el entrenador no ha dado los frutos esperados. Milad también recordó que el contrato de Gareca no contemplaba un premio alto por clasificar al repechaje, lo que refleja la optimista expectativa que se tenía al inicio del proceso.

¿Cuál es el dilema económico que atraviesa la ANFP?

La ANFP se enfrenta a un dilema complicado: despedir a Gareca implicaría un desembolso considerable que podría afectar la economía de la organización. “El finiquito sería altísimo si los desvinculamos hoy”, comentó Milad, enfatizando la necesidad de analizar la situación con el directorio antes de tomar una decisión. La presión de los hinchas y la crítica situación deportiva añaden más peso a la balanza.

La respuesta de Gareca ante la adversidad

A pesar de las dudas que rodean su continuidad, Ricardo Gareca ha manifestado su deseo de seguir al frente de la selección chilena. En una reciente conferencia de prensa, el entrenador expresó: “Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema, al contrario estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos”. Su compromiso con el equipo y su deseo de revertir la situación actual son evidentes, lo que podría influir en la decisión final de la ANFP.

El futuro incierto de la ‘roja’

Con cuatro partidos restantes en las Eliminatorias, la selección chilena se encuentra en una encrucijada. La presión por obtener resultados positivos es alta, y la dirección que tome la ANFP en relación a Gareca será crucial para el futuro del equipo. La combinación de factores económicos y deportivos determinará si el ‘Tigre’ continuará liderando a la ‘roja’ o si se buscará un nuevo rumbo en la dirección técnica.