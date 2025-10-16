HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      
Mr. Peet condena fallecimiento de manifestante en protesta: “Es lamentable que mueran por pedir no más muertes”

Tras los incidentes en la marcha del 15 de octubre, que cobró la vida de un civil de 32 años, Mr. Peet lamentó la situación en la que se encuentra el país y los hechos que han llevado a que ocurran movilizaciones sociales.

Se reportaron 80 heridos tras las protestas, entre civiles y policías. Foto: composiciónLR/YouTube/X
Se reportaron 80 heridos tras las protestas, entre civiles y policías. Foto: composiciónLR/YouTube/X

El periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, se pronunció acerca de los hechos acontecidos en la marcha nacional en contra del gobierno de José Jerí y el Congreso de la República, que dejó un gran saldo de heridos y la muerte de un ciudadano de 32 años, identificado como Mauricio Ruiz Sáenz. En medio de una transmisión en directo de su programa 'Madrugol', el comunicador abordó lo irónico y desafortunado que fue la perdida del joven, precisando que se pudo evitar dicha situación.

"Es una situación a la que nunca tuvo que haber llegado el país. Que existan muertos, precisamente, por pedir seguridad, por pedir no más muertes, es lamentable", sentenció el conductor, quien también pidió que no se tome el tema como si se tratara de una guerra entre la población y la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUEDES VER: DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

lr.pe

"Las autoridades, y no me refiero a los congresistas, ni al presidente, ni al vice presidente, hablo de las fuerzas policiales, están para cuidarte, no para pelear contigo", acotó.

Marcha 15 de octubre: un fallecido en protesta contra el Gobierno de José Jerí

Durante la jornada nacional de protesta contra el Gobierno de José Jerí, se produjo la muerte del rapero Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, conocido artísticamente como “Trvko”. De acuerdo con testigos, el joven recibió un disparo presuntamente efectuado por un agente policial vestido de civil mientras se encontraba en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. La Defensoría del Pueblo confirmó su fallecimiento y exigió el inicio inmediato de una investigación para esclarecer la actuación de las fuerzas del orden en el operativo. Ruiz fue llevado al Hospital Loayza, donde se certificó su muerte.

PUEDES VER: Familia del rapero Mauricio Ruiz, ‘Trvko’, clama justicia tras su asesinato en marcha del 15 de octubre: “Dispararon para matar”

lr.pe

Junto a este hecho, se reportaron más de 80 personas heridas, entre civiles y policías, incluyendo tres en estado crítico. La zona cercana a la Plaza Francia fue escenario de enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y disparos atribuidos a efectivos sin uniforme oficial.

Por su parte, el Ejecutivo expresó su pesar por lo ocurrido, aunque evitó asumir alguna responsabilidad directa. El presidente Jerí, a través de su cuenta oficial en X, señaló que será el proceso investigativo el que defina lo sucedido y determine responsabilidades.

Mr. Peet calificó atentado contra Agua Marina como "terrorismo" y lamentó situación del Perú: "Uno no sabe en qué país vive"

Mr. Peet calificó atentado contra Agua Marina como "terrorismo" y lamentó situación del Perú: "Uno no sabe en qué país vive"

Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

Mr. Peet defiende permanencia de Tapia, Gallese y Polo en la selección peruana tras perder con Chile: "No vamos a jugar un torneo sub-23"

Mr. Peet defiende permanencia de Tapia, Gallese y Polo en la selección peruana tras perder con Chile: "No vamos a jugar un torneo sub-23"

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Felipe Chávez reveló que entonó una canción de Alianza Lima durante su paso por la selección peruana: "Es el club favorito de mi padre"

Felipe Chávez reveló que entonó una canción de Alianza Lima durante su paso por la selección peruana: "Es el club favorito de mi padre"

'Cachito' Ramírez y su determinante explicación de por qué Sport Boys es más grande Sporting Cristal: "Como institución está por encima"

'Cachito' Ramírez y su determinante explicación de por qué Sport Boys es más grande Sporting Cristal: “Como institución está por encima”

