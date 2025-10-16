El periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, se pronunció acerca de los hechos acontecidos en la marcha nacional en contra del gobierno de José Jerí y el Congreso de la República, que dejó un gran saldo de heridos y la muerte de un ciudadano de 32 años, identificado como Mauricio Ruiz Sáenz. En medio de una transmisión en directo de su programa 'Madrugol', el comunicador abordó lo irónico y desafortunado que fue la perdida del joven, precisando que se pudo evitar dicha situación.

"Es una situación a la que nunca tuvo que haber llegado el país. Que existan muertos, precisamente, por pedir seguridad, por pedir no más muertes, es lamentable", sentenció el conductor, quien también pidió que no se tome el tema como si se tratara de una guerra entre la población y la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Las autoridades, y no me refiero a los congresistas, ni al presidente, ni al vice presidente, hablo de las fuerzas policiales, están para cuidarte, no para pelear contigo", acotó.

Marcha 15 de octubre: un fallecido en protesta contra el Gobierno de José Jerí

Durante la jornada nacional de protesta contra el Gobierno de José Jerí, se produjo la muerte del rapero Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, conocido artísticamente como “Trvko”. De acuerdo con testigos, el joven recibió un disparo presuntamente efectuado por un agente policial vestido de civil mientras se encontraba en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. La Defensoría del Pueblo confirmó su fallecimiento y exigió el inicio inmediato de una investigación para esclarecer la actuación de las fuerzas del orden en el operativo. Ruiz fue llevado al Hospital Loayza, donde se certificó su muerte.

Junto a este hecho, se reportaron más de 80 personas heridas, entre civiles y policías, incluyendo tres en estado crítico. La zona cercana a la Plaza Francia fue escenario de enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y disparos atribuidos a efectivos sin uniforme oficial.

Por su parte, el Ejecutivo expresó su pesar por lo ocurrido, aunque evitó asumir alguna responsabilidad directa. El presidente Jerí, a través de su cuenta oficial en X, señaló que será el proceso investigativo el que defina lo sucedido y determine responsabilidades.